Euforia, color y convencimiento en el voto marcan la jornada electoral en Guaimaca

Guaimaca, Francisco Morazán.— Las banderas flamean y las sonrisas son una marca registrada en el rostro de muchos votantes. Guaimaca se vuelca a las urnas.

“Tenemos que venir a votar para que otros no decidan por uno”, decía una de los cientos de personas que acudieron a la Escuela República de México, uno de los centros de votación más concurridos de este municipio.

De los cerca de 24,000 votantes habilitados en esta ciudad de Francisco Morazán, más de 4,000 estaban asignados para ejercer el sufragio en el citado centro.