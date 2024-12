“Abajo está la morgue”: Enfermera del IHSS responde a paciente tras pedir medicamento

1 Tegucigalpa, Honduras.- Exponiendo la ineficiencia y el trato inhumano que se le dio, un paciente grabó y expuso la realidad que vivió por parte del personal médico dentro del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS). 2 Circula en redes sociales un video donde se muestra a una enfermera de este centro hospitalario discutiendo con un paciente, quien la acusa de haberlo “mandado a la morgue” del hospital luego de que este le pidiera medicamentos. 3 ”¿Usted por qué me está enfocando?”, reclamó la enfermera mientras se encontraba atendiendo a otro paciente de la misma habitación, a lo que él le contestó: “Porque usted es una de las personas que lo trata mal a uno. Usted no le da la atención que uno se merece”.

4 En medio de la pésima atención que se le estaba dando a otro paciente, el hombre continúa reclamando a la enfermera, cuestionando que, pese a que paga su seguro médico, no recibe un buen trato. 5 ”Sí, yo pago el seguro. Usted trabaja aquí porque yo pago. Porque yo pago. Yo pago una mensualidad. Usted no recibe un sueldo aquí porque el gobierno se lo paga. No, no se equivoque”, alegó.

6 Molesto por la escena, el derechohabiente le recordó a la “personal de la salud” que un día anterior ella lo había mandado a la morgue del hospital cuando este le solicitó medicamentos. 7 ”¿Ya se le olvidó qué me dijo anoche cuando le dije que me aplicara para el dolor? Cuando yo le pedí que me aplicara algo para el dolor. ¿Qué me dijo? ¡Que ahí estaba la morgue abajo!”, denunció.