Encuesta: Vote por el mejor personaje del año 2024 en Honduras

Si desea participar en la encuesta y no puede hacerlo mientras está conectado al WiFi de su empresa, simplemente desactive el WiFi y habilite sus datos móviles. De esta manera, podrá participar sin ningún inconveniente.

Ramiro Ocasio Moya es un hondureño radicado en Estados Unidos quien con apoyo de la firma legal en la que labora, creó The Foundation for Education In Honduras (FEIH), una organización dedicada a apoyar la educación de los niños construyendo escuelas, dotación de insumos, uniformes y útiles escolares.

Para Ocasio Moya, la educación es la llave para la transformación del país y creación de oportunidades para las futuras generaciones, por lo que su meta es seguir construyendo escuelas en los 18 departamentos de Honduras.