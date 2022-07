“En casos de violación, el dictamen forense es contundente”, dice Lorena Cálix, portavoz del MP

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Muchos casos de violación que son denunciados ante las autoridades competentes son cerrados porque “no se encontraron indicios de responsabilidad penal”, explicó la portavoz del Ministerio Público, Lorena Cálix.

La abogada de profesión dijo a EL HERALDO Plus que “en los casos de violación, el dictamen forense es contundente para lograr dar con los responsables y que el hecho no quede en impunidad”.Señaló que no todas las víctimas denuncian a tiempo o se someten a este procedimiento de forma inmediata, lo que afecta al momento de la investigación.

“Lo primero que tiene que considerar es no bañarse, no tocar las prendas que tiene puestas, porque al hacer las pericias respectivas allí podíamos encontrar indicios que nos van a facilitar la investigación preliminar”, dijo.

Cálix no dio detalles sobre la cantidad de requerimientos fiscales emitidos contra personas denunciadas por este delito, pero afirmó que “a veces puede ocurrir que al mes puede haber una o dos sentencias por casos relacionados por violación”.

“En el caso de los niños y adolescentes, que son mucho más vulnerables por el delito, también estamos reportando en una semana hasta seis o siete autos de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva por el delito de violación. Casi una al día”, dijo.

Cálix explicó que los menores de entre 3 y 12 años son los más vulnerables, especialmente si son personas del sexo femenino. “No están fuera de la posibilidad de ser abusados los varones también, pero siguen siendo las niñas las mayormente afectadas”, mencionó.

En el caso de los mayores de 18 años, la mayoría de víctimas son mujeres económicamente activas y en edad reproductiva, lo que en muchos casos significa que la víctima quede embarazada producto de la violación.

“En el caso de los agresores el perfil cambia. En el caso del adolescente el perfil está completamente definido: son personas de absoluta confianza al entorno familiar en más del 90% de los casos, son personas que los niños identifican plenamente”, afirmó.

El perfil del agresor de personas adultas es completamente diferente, pues se trata de desconocidos, sujetos que no tenían ningún vínculo con la víctima. “Normalmente se trata de personas que fueron interceptadas, tomadas a la fuerza, llevadas en la unidad de transporte bajo intimidación o amenaza”, lamentó.

Cálix mencionó a este rotativo sobre varias denuncias contra personas que se habían convertido en violadores seriales, es decir, habían cometido el mismo delito en varias ocasiones y operando de la misma manera. En estos casos afirmó que cuando la denuncia llega al Ministerio Público trabajan en coordinación con la Dirección Policial de Investigaciones o con la Agencia Técnica de Investigación Criminal para investigar estos hechos.

Esa es la primera etapa del procedimiento (preparatoria). Luego sigue el requerimiento fiscal, la detención y, si se logra concretar, posteriormente pasa a la orden de un juez. En muchos casos la investigación no pasa ni siquiera la primera etapa.

