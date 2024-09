Elecciones 2025: Los partidos políticos bajo la sombra del narcotráfico

“Los hechos que cada vez salen a la luz indican que cada vez más el sector político está vinculado al crimen organizado, lo cual es lamentable, pero no se regula dentro de la normativa”, añadió.

Luis Urbina, jefe de investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), opinó que “los tres partidos más fuertes han sido mencionados por una u otra razón en los juicios, y esto es totalmente decepcionante. La ciudadanía debe verlo desde la óptica de que no estamos hablando de un partido en particular, sino de que estamos hablando de todos en la misma bolsa”.

Aunque Jorge Cálix no negó sus nexos familiares con “Cubeta”, aseveró que tuvo ningún vínculo cercano con él.

“Esto permite más droga en el país, y el pueblo tiene que entender que toda la droga que sale hacia afuera, es decir, a los Estados Unidos, los narcos también la distribuyen en Honduras porque es un mercado donde no corren riesgo y no tienen que cruzar fronteras. Entonces, el pueblo no debe apoyar a estos narcopolíticos”, expuso Vigil.