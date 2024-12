Economista: Generación de empleo, un tema demagógico de los gobiernos

1

Tegucigalpa, Honduras.- Al gobierno anterior y al actual, muy poco les interesó la generación de empleos de calidad, más bien el tema ha sido usado demagógicamente, afirmó Martín Barahona, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas.

2

En una comparecencia radial, el economista dijo que en el país hay mucha precariedad en el empleo, bajos ingresos, poca productividad, mucha inestabilidad, por lo que se necesita una estrategia para incrementar el nivel formal de la economía que genere la creación de empleos decentes.

3

“Este gobierno ya no lo hizo, ojalá en los meses que le faltan puedan dejar algunas cuestiones avanzadas”, comentó. Los gobiernos anteriores también han tenido un comportamiento muy parecido al actual, no les ha interesado el tema de generación de puestos de trabajo, se prestan mucho a la demagogia política, criticó.

4

Los gobiernos en el pasado, manifestó, ofrecieron generar 600 mil empleos y de eso no hubo nada. “Este gobierno también ha dicho que va a generar empleo cada año, pero no lo ha hecho, no ha sido coherente para estimular a la empresa privada nacional o extranjera para que generen puestos laborales”.

5

Los diferentes sectores de la empresa privada han hecho varias propuestas, sin embargo, no ha habido una actitud receptiva en el gobierno, incluso el sector laboral ha propuesto las mesas de crisis y no se les ha escuchado, pues no hay un interés en mejorar el clima laboral, que haya empleo en todas las actividades económicas, ya pueden ser maquilas, agricultura, industria u otros servicios, condenó.

6

Para crear empleos de calidad se necesitan políticas de Estado, gente seria, capacitada, comprometida con el país, con la capacidad de diálogo para ir tomando decisiones, sugirió Barahona.

7

Él es del criterio que no solo hay que apostarle a la llegada de maquilas relacionadas con la industria textil, sino también atraer aquellas sobre productos tecnológicos, aparte de ello se debe estimular la agricultura, el sector industrial y la inversión pública.

8

En cuanto al cierre de maquilas en la costa norte del país, explicó que la situación de esta industria es muy compleja porque depende de factores externos y así como de internos.

9

En el caso de Honduras han influido más los factores externos porque en este país las maquillas siguen teniendo incentivos fiscales, exoneración de impuestos, gozan de un ambiente de cierta estabilidad laboral, no hay procesos de huelga, hay cierta tranquilidad y de una geográfica del país muy adecuado.

10

“La maquila en Honduras no se ha ido tanto por razones internas, sino por razones externas, como la reducción de la demanda, la reconfiguración de las empresas en sus casas matriz, y obviamente Honduras en este punto que tiene la desventaja de que no es tan atractivo como México, Costa Rica, República Dominicana, que tiene una mano de obra más calificada, más estabilidad política, más certidumbre”, analizó Barahona.

11

Las empresas transnacionales, incluidas las maquilas, tienen sus propias decisiones, a veces les conviene más un negocio diferente al que hacen en Honduras, entonces reducen sus planteles, no se van definitivamente, pero reducen fuentes de trabajo, dijo.

12

El gobierno tiene que estar monitoreando esos movimientos para adelantarse a la situación. Si una empresa cierra en un sector, abrir otra en un sector diferente, de manera de compensar las pérdidas, empero esta previsión no existe, demandó Barahona.