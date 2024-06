Dos semanas de lluvia se requieren para siembra de granos y reforestación

Para el caso, los productores de granos básicos estiman como mínimo una semana de lluvia prolongada para comenzar a preparar el suelo e iniciar la siembra de primera.

Dulio Medina, presidente de los Productores de Granos Básico (Prograno) dijo que, aunque se han reportado precipitaciones leves en algunas zonas de Olancho, el norte del país y el occidente, las mismas no son suficientes para iniciar con la preparación de las parcelas.

“Necesitamos al menos que caiga agua por una semana, no lluvia aislada porque el suelo no se humedece como debería. Con la sequía que hay la tierra quedó muy seca; pero tampoco queremos que llueva mucho porque no podemos preparar el suelo cuando está hecho lodo”, dijo.