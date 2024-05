Lluvias sin llegar mientras se acerca inicio de siembra de primera

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los productores están a la expectativa del inicio de las siembras de primera, aunque las ansiadas lluvias no llegan.

No obstante, el presidente de la Asociación de Productores de Granos Básicos (Prograno), Juan Valladares, estima que para este año la cosecha nacional será más baja, entre cinco a seis millones de quintales.

“Los parámetros no son 100% confiables porque el clima es errático, pero sí les va a dar una idea de cuándo es el momento oportuno para sembrar”, indicó José Chacón, director de la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras (Fenagh).

“Los números que manda la SAG no son muy creíbles, no tienen estadística y son números de fuentes de información no tan creíbles”, apuntó.

A la vez señaló que hay poca expectativa de siembra por parte de los productores. “Algunos están temerosos del cambio climático que se presenta recurrentemente, la condición crediticia está limitada y los insumos se han encaredido”, manifestó