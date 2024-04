El 78% de los incendios forestales son causados por incendiarios

Aunque puedan parecer sinónimos, un incendiario y un pirómano no son lo mismo. En el caso del incendiario, se trata de una persona que de manera premeditada provoca un incendio, ya sea por venganza, vandalismo causar daño o incluso, por algún interés lucrativo

En cambio, los pirómanos son personas que padecen de un trastorno mental. Los pirómanos sienten satisfacción, placer y fascinación al quemar cosas.

Las autoridades lograron socavar el 72% de los incendios, mientras que el 28% restante no pudieron ser combatidos. Cabe señalar que hay doce casos que no detallan si fueron combatidos o no.

Entre otros hallazgos, el año con el pico más altos de incendios fue 2023, alcanzando los 3,069 casos. Esto representa un aumento del 61% comparado a 2022, el cual fue el segundo año con más casos.

De 2017 a 2024, los incendios han mantenido una tendencia en alza, a excepción de 2021, único año en donde los incendios tuvieron una disminución del 24%.