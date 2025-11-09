"Déjense de maniobras torcidas": el llamado del cardenal Óscar Rodríguez a los políticos

Tegucigalpa, Honduras.- El mensaje de este domingo en la homilía dominical del cardenal Óscar Andrés Rodríguez estuvo dirigido a los políticos, a tan solo 20 días de las elecciones generales en Honduras. "Déjense de maniobras torcidas, aunque disfrazadas de ley, el pueblo está cansado", fue el llamado del cardenal a la clase política. Seguidamente, lamentó: "Quién sabe qué teatro nos espera en las próximas dos semanas. Cada persona debe pedir al Espíritu Santo el don de discernimiento para votar en conciencia". El cardenal aseguró que el don del discernimiento se consigue a través de la oración y no mediante "propagandas que la fastidian".

"En la familia y en la escuela se nos educó para decir malas palabras. Una mala palabra que no hay que pensar ni repetir es fraude; cualquiera que persiga su propio propósito está actuando mal, sembrando angustia, miedo y división", afirmó. El cardenal calificó de "vergüenza escuchar en los medios de comunicación el latrocinio al presupuesto del Estado, en las modernas cuevas de ladrones, llámense como se llamen". "La palabra de Dios sigue siendo un látigo que azota el mal y busca transformar los corazones", sostuvo en la homilía. Rodríguez señaló que si "deseamos que las elecciones sean transparentes, en paz y armonía", se debe expulsar con el látigo de verdad y respeto a los mercaderes que piensan utilizar fondos ajenos para comprar votos.