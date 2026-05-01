Cortes de energía eléctrica programados para este sábado 2 de mayo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer las zonas que se quedarán sin fluido eléctrico este sábado 2 de mayo.

La interrupción del servicio se debe a trabajos de mantenimiento en distintas áreas, con el objetivo de mejorar la calidad y estabilidad del suministro eléctrico.

Las autoridades recomendaron a la población tomar las medidas necesarias, ya que el corte de energía se extenderá por un lapso de más de cinco horas en los sectores afectados.