Cortes de energía eléctrica programados para este sábado 2 de mayo en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer las zonas que se quedarán sin fluido eléctrico este sábado 2 de mayo.
La interrupción del servicio se debe a trabajos de mantenimiento en distintas áreas, con el objetivo de mejorar la calidad y estabilidad del suministro eléctrico.
Las autoridades recomendaron a la población tomar las medidas necesarias, ya que el corte de energía se extenderá por un lapso de más de cinco horas en los sectores afectados.
Potrerillos, Santa Cruz, San Francisco de Yojoa y San Antonio de Yojoa, Cortés, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.
Las Marías, El Achiotal, Granja Avícola San Isidro, Buenos Aires, El Paraíso, Potrerillitos, Molcasa, Caracol, La Barca, Plantel Hidalgo, Sosoa, Empacadora Cadeca, Yojoa, Oropéndolas, Las Flores, Generadora Yojoa Hidroyojoa (HYO), La Concepción, El Olvido, Las Lomitas, Balín, Empacadora 2000, Montecillos, Panacam, San Isidro, Zoológico Joya Grande, Casitas, Las Delicias, La Victoria, La Ceibita, Granjas Avícolas de Cadeca, Agua Amarilla, Bambú, Aquafinca, Aquafish, Granjas Avícolas de Yojoa, parte de Borbotón, Pinolapa, El Ciprés, Bijagual, Olvido, Canchías, El Bijagual, Colonia Grisbur, Colonia Hábitat para la Humanidad, Granjas Avícolas del Bijagual, El Cantil, La Cañada, Los Mangos, La Estribana, Granjas Avícolas de Aldea Las Casitas, Granjas Avícolas Bambú 1 y 2, Conagri.
Potrerillos, Cortés, de 8:00 a. m. a 4:00 p.m.
Potrerillos Centro, Municipalidad de Potrerillos, Barrio El Pedregal, Cabañas, Suyapa, Barahona, San Miguel, Morazán, Las Flores, San José, Morelos, Brisas del Sur, Buena Vista, El Tule, Rancho La Rosita, Restaurante y Hacienda Valdespín, Nueva Garroba, Aldea Sabana de Juárez, Aldea San Miguel, Lomas de Manacal, Bombas de Agua de Potrerillos, Campamento de Represa El Tornillito SERMACO, Antena de Tigo, Barrio Suyapa, Aldea La Venta, Motel La Cama de Piedra, Col. INFOP, Barrio Lempira, Barrio San Pablo I, II y III etapa, Col. Callejas Maradiaga, Barrio Brisas del Paraíso, Barrio López Moreno, INCAL (Potrerillos), Barrio Cruz Roja, El Triunfo, Corte de Culebra.