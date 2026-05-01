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Cortes de energía eléctrica programados para este sábado 2 de mayo en Honduras

Varias zonas de Honduras permanecerán sin energía eléctrica este sábado por más de cinco horas, según informó la ENEE

  • Actualizado: 01 de mayo de 2026 a las 13:50
Cortes de energía eléctrica programados para este sábado 2 de mayo en Honduras

La ENEE informó sobre cortes programados de energía este sábado en varias zonas del país debido a trabajos de mantenimiento.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) dio a conocer las zonas que se quedarán sin fluido eléctrico este sábado 2 de mayo.

La interrupción del servicio se debe a trabajos de mantenimiento en distintas áreas, con el objetivo de mejorar la calidad y estabilidad del suministro eléctrico.

Las autoridades recomendaron a la población tomar las medidas necesarias, ya que el corte de energía se extenderá por un lapso de más de cinco horas en los sectores afectados.

Pérdidas de la ENEE subieron en L6,800 millones de 2021-2025

Potrerillos, Santa Cruz, San Francisco de Yojoa y San Antonio de Yojoa, Cortés, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.

Las Marías, El Achiotal, Granja Avícola San Isidro, Buenos Aires, El Paraíso, Potrerillitos, Molcasa, Caracol, La Barca, Plantel Hidalgo, Sosoa, Empacadora Cadeca, Yojoa, Oropéndolas, Las Flores, Generadora Yojoa Hidroyojoa (HYO), La Concepción, El Olvido, Las Lomitas, Balín, Empacadora 2000, Montecillos, Panacam, San Isidro, Zoológico Joya Grande, Casitas, Las Delicias, La Victoria, La Ceibita, Granjas Avícolas de Cadeca, Agua Amarilla, Bambú, Aquafinca, Aquafish, Granjas Avícolas de Yojoa, parte de Borbotón, Pinolapa, El Ciprés, Bijagual, Olvido, Canchías, El Bijagual, Colonia Grisbur, Colonia Hábitat para la Humanidad, Granjas Avícolas del Bijagual, El Cantil, La Cañada, Los Mangos, La Estribana, Granjas Avícolas de Aldea Las Casitas, Granjas Avícolas Bambú 1 y 2, Conagri.

Masivos cortes de energía este jueves 30 de abril en el noroccidente y centro sur del país

Potrerillos, Cortés, de 8:00 a. m. a 4:00 p.m.

Potrerillos Centro, Municipalidad de Potrerillos, Barrio El Pedregal, Cabañas, Suyapa, Barahona, San Miguel, Morazán, Las Flores, San José, Morelos, Brisas del Sur, Buena Vista, El Tule, Rancho La Rosita, Restaurante y Hacienda Valdespín, Nueva Garroba, Aldea Sabana de Juárez, Aldea San Miguel, Lomas de Manacal, Bombas de Agua de Potrerillos, Campamento de Represa El Tornillito SERMACO, Antena de Tigo, Barrio Suyapa, Aldea La Venta, Motel La Cama de Piedra, Col. INFOP, Barrio Lempira, Barrio San Pablo I, II y III etapa, Col. Callejas Maradiaga, Barrio Brisas del Paraíso, Barrio López Moreno, INCAL (Potrerillos), Barrio Cruz Roja, El Triunfo, Corte de Culebra.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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