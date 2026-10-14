Cortes de energía eléctrica programados para este jueves 15 de octubre en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Para este este jueves 15 de octubre, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) preparó varios cortes de luz en los departamentos de Olancho y Colón. La falta de electricidad se debe a trabajos de mantenimiento que se realizan en estas zonas y que se prolongarán entre ocho y nueve horas. Ante esta situación, la ENEE pide a la población hondureña que reside en los sectores afectados tomar las medidas necesarias. Aquí el listado completo:

Juticalpa, Olancho de 08:00 a.m. a 04:00 p.m.

Parte de La Morita, aldea Talanquera, Bombas del Sanaa, aldea El Plomo, aldea Los Pozos, aldea Santa María Sumasapa, aldea Las Delicias, Cerro Carrizalito, Procesadora Las Delicias, Chichicazapa, La Pollera, San Pedro de las Joyas, La Venta, Guacamayas, Las Parras, El Tablón, La Cruz Jalán, San Nicolás, Zopilotepe, Guayabillas, Las Llaves, El Retiro, El Rusio, Las Bandas, Bijao Arriba, Bijao Abajo, aldea Las Canoas y zonas aledañas. Otra parte de Juticalpa: Maxi Despensa, Calona, Col. Porvenir Norte, Col. Montefresco, Telica, Texaco Sandoval, Texaco El Triángulo, Supermercados La Colonia, Santos Cálix, Porvenir Norte, Granolasa, Agrolsa, Jutiquile, San Marcos de Jutiquile, Tempiscapa, Municipio de San Francisco de la Paz, Municipio de Gualaco, Municipio de San Esteban, Municipio de Guarizama, Municipio de Manto, Municipio de Silca, Municipio de Salamá, Municipio de Jano, Municipio de Guata, Municipio El Rosario, Municipio Yocón, Municipio La Unión, Municipio de Mangulile y zonas aledañas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Catacamas, Olancho de 08:00 a.m. a 04:00 p.m.

Toda ciudad Catacamas, Res. Los Llanos 1, Bo. La Trinidad, Res. Los Llanos 2, Col. 15 de Sep., Bo. El Espino, Teletón, Col. Nueva Patria, Res. Las Uvas, Res. Garza Real, parte del barrio El Estadio, parte de Col. Los Maestros, Res. Rosales, Escuela El Sembrador, Bo. El Llano, Santa Clara, Wingle, Los Cerritos, El Culebrero, El Hormiguero, El Rincón, Yarauca, comunidad Esfuerzo Propio, cerro Del Bijia, Vallecito de Guayape, Las Piñuelas, Las Mesetas, El Suyate, lagunas Del Uyaste, lagunas de San José, Bacadilas, Carrizales Cuyamel, Las Cabas Cuyamel. Santa María del Real, Generación Distribuida Santa María del Real, El Guayabito, Punuare, Arimis, El Esquilinchuche, Santa Cruz del Potrero, La Cruz, La Herradura, El Guapote, San Carlos, Guanabitas, La Cruz, aldea San Pedro de Catacamas, Tempiscapita, El Boquerón, Miras de Hombre y zonas aledañas.

Oriental, Trujillo, Municipio de Santa Fe, Municipio de Santa Rosa de Aguán, Colón de 08:30 a.m. a 05:30 p.m.

Parte de Corocito, Santa Rosa de Aguán (Dos Bocas, Miramontes, Las Lomas, Barra del Aguán), Agua Amarilla, Chapagua, Tarros, Honduras Aguán, margen izquierda (río Claro, 5to Batallón, Agropalma, Los Leones, Aceydesa, Cuyamel, Santa Elena, La Brea), Tumbador, Marañones, Nueva Marañones, Guadalupe Carney, Silin, Moradel, Castilla (Puerto Castilla, ENP (Empresa Nacional Portuaria), Standard Fruit Co., base naval, Trujillo (barrios y colonias): Bo. El Centro, río Negro, El Cerrito, Col. Eduardo Castillo, La Quinta, El Centro, Limonal, El Naranjal, Buenos Aires, Conventillo, La Bolsa, Miramar, 18 de mayo, Cristales, Bo. San Martín, Col. Sixto Cacho, Col. Manuel Bonilla, sector de la Playa, Col. 19 de Abril, Jericó, Col. Los Maestros, Capiro, Centro, hospital Salvador Paredes, centro penitenciario. Municipio de Santa Fe, San Antonio, Guadalupe, playas de Mojaguay, Cunda, hidroeléctrica Betulia, Betulia.

Bonito Oriental, Municipio de Limón, Colón de 08:30 a.m. a 05:30 p.m.