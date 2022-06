En el Congreso Nacional no hay luces para aprobar una nueva Ley Marco del IHSS

Sostuvo que “habrá que seguir haciendo los consensos. No es un tema que se va a abordar en una semana, ni en un mes, ni en dos probablemente, sino esa construcción y ese censo colectivo pasará una cantidad de tiempo que nos lleve a construir algo idóneo para el país y que verdaderamente respete la seguridad social como un derecho humano y no como intereses de un grupo”.

Una vez que el Poder Legislativo conoció sobre la inconstitucionalidad de la normativa, designó a una comisión de parlamentarios para estudiar los alcances de la sentencia y así construir un nuevo marco jurídico que no choque con el polémico decreto que privatizaba la seguridad social.

“El Congreso Nacional ya nombró una comisión especial, conformada por la comisión de salud y la comisión de transparencia, además se pidió que estuviera alguien de la empresa privada, un representante de los gremios, un representante del IHSS, pero todavía no nos hemos reunido, no hemos recibido ninguna convocatoria, por lo que asumimos que no hemos sido convocados porque no ha llegado el documento al Congreso Nacional”, enfatizó Johana Bermúdez, diputada del Partido Nacional.

Advirtió que con la declaración de inconstitucionalidad de la Ley Marco del Sistema de Protección Social, se corre el riesgo de la suspensión de atención a menores de 18 años, niños con discapacidad y enfermedades catastróficas, así mismo a los beneficiarios de los afiliados.

Por su parte el diputado del Partido Liberal, Yuri Sabas, declaró que “la inconstitucionalidad a mi punto de vista se encontraba en la ampliación del servicio a personas que no aportan y ponía en precario la atención de las personas que sí hacen su aporte.

El tema de salud en el país con todo el respeto es un potrero, mientras no exista una superintendencia que regule el funcionamiento de la salud en Honduras, no va a cambiar”.

Sabas propuso que “para la creación de una Ley de Seguridad Social es importante tomar en consideración el establecimiento de una superintendencia de hospitales que regule el manejo y mantenimiento de la salud y seguridad social”.

En marzo, las diputadas Scherly Arriaga y Suyapa Figueroa presentaron al pleno un proyecto de ley para la derogación del decreto 56-2015.

No obstante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia lo declaró inconstitucional por que privatiza los servicios y confronta a la Constitución de la República.

