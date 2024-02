Con líderes enjuiciados y prófugos, Partido Nacional celebra 122 aniversario

“Cada una de las declaraciones y testimonios que se han rendido, ninguno ha presentado pruebas fehacientes, únicamente pruebas testimoniales ósea lo que ellos dicen. ¿y cómo creerle a un delincuente? ¿a un asesino confeso? ¿a alguien que no tiene escrúpulos?”, cuestionó el congresista.

Según Zambrano, bajo la promesa de reducción en las penas que ya cumplen, los delincuentes que desfilan en el estrado y ante el juez Kevin Castel, solo quieren reducir sus condenas.

“Hasta hoy no he visto que han presentado videos, grabaciones, llamadas, correos electrónicos, transferencias a las cuentas bancarias. Todos sus medios de prueba se basan en el ámbito de prueba testimonial y muchos señalamientos son a través de terceros y no del acusado o de las personas que coordinaban el gobierno”, manifestó.