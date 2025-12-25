Elecciones Honduras 2025
1
Redacción El Heraldo
seguir +
Actualizado: 25 de diciembre de 2025 a las 09:12
Videos Honduras
Mensaje de Nasry Asfura tras ser proclamado ganador de las elecciones en Honduras
Cortesía
Videos Honduras
De alcalde capitalino a presidente: el ascenso de Nasry “Tito” Asfura
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Nasralla cuestiona al CNE por emitir declaratoria de elecciones sin resultados completos
Marvin Salgado
Videos Honduras
Así fue la victoria de Asfura: el número de votos que lo llevó al triunfo
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Así fue la celebración nacionalista tras declaratoria del CNE que da triunfo a Nasry Asfura
José Valeriano
Videos Honduras
CNE emite declaratoria de elecciones y Nasry Asfura es proclamado Presidente de Honduras 2026‑2030
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Búnker nacionalista se llena de expectativa previo a declaratoria presidencial que favorece a Asfura
José Valeriano
Videos Honduras
Juan Diego Zelaya se muestra optimista y envía mensaje previo a la declaratoria de elecciones 2025
José Valeriano
Videos Honduras
Juan Diego Zelaya llega al búnker del PN a horas de la declaratoria de elecciones 2025
José Valeriano
Videos Honduras
“Delincuente confeso”: Fernando Anduray sobre Marlon Ochoa tras decir que no asistirá a decretoria de elecciones
José Valeriano
Videos Honduras
Fernando Anduray asegura que presencia de Marlon Ochoa no condiciona la declaratoria presidencial a favor de Asfura
José Valeriano