Como algo desastroso y un mal mensaje catalogan expertos la posición de Rebeca Ráquel

La presidenta Ráquel aseveró que “la precedencia ya no existe , o sea, en el artículo 16 del Reglamento Interno eso fue derogado, y yo lo único que estoy haciendo es aplicando la ley, la Constitución de la República y el Reglamento”, esgrimió.

La nueva interpretación de la funcionaria, de lo que ya estaba establecido en el Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de la propia Constitución de la República, preocupa a más de uno en el país.

Sobre este tópico, el presidente en funciones del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Rafael Canales, expresó: “Ojalá que los acuerdos y consensos, y sobre todo el respeto a los principios de legalidad y las normas establecidas por ellos mismos, se continúen respetando y no vuelvan a haber este tipo de inobservancias a las normas del Poder Judicial”.

El hecho de trastocar la precedencia en las coordinaciones de las Salas del Poder Judicial, según Canales “es un mal mensaje, de que no hay acuerdos, no hay compañerismo y sobre todo que no hay respeto sobre los demás”.