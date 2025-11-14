CNE recibe tres propuestas en la licitación expedita para trasladar el material electoral

Tegucigalpa, Honduras.- A contrarreloj trabaja el Consejo Nacional Electoral (CNE). A dos semanas de las elecciones generales en Honduras, el órgano electoral aún no cuenta con una empresa que se encargue del transporte de las maletas electorales.

Este viernes se llevó a cabo el proceso de licitación expedita del servicio de transporte electoral y, hasta las 7:00 de la noche, cuando cerró la recepción de ofertas, tres empresas mostraron interés en participar en el proceso.

Moro, de San Pedro Sula; Gold, de Choluteca; y Transportes y Logísticas Junior H, de Tegucigalpa, fueron las empresas que entregaron sus ofertas al CNE.

Los pliegos del proceso establecen pagos parciales conforme avance la instalación y operación del servicio, sin anticipos.