CNE recibe tres propuestas en la licitación expedita para trasladar el material electoral

A solo dos semanas de las elecciones generales, el órgano aún no ha definido qué empresa se encargará del transporte de las maletas electorales. Este día recibieron tres ofertas

    El Consejo Nacional Electoral (CNE) corre contra el tiempo para asegurar el traslado del material electoral.

     Foto: Cortesía
  • 14 de noviembre de 2025 a las 19:10

Tegucigalpa, Honduras.- A contrarreloj trabaja el Consejo Nacional Electoral (CNE). A dos semanas de las elecciones generales en Honduras, el órgano electoral aún no cuenta con una empresa que se encargue del transporte de las maletas electorales.

Este viernes se llevó a cabo el proceso de licitación expedita del servicio de transporte electoral y, hasta las 7:00 de la noche, cuando cerró la recepción de ofertas, tres empresas mostraron interés en participar en el proceso.

Moro, de San Pedro Sula; Gold, de Choluteca; y Transportes y Logísticas Junior H, de Tegucigalpa, fueron las empresas que entregaron sus ofertas al CNE.

Los pliegos del proceso establecen pagos parciales conforme avance la instalación y operación del servicio, sin anticipos.

El CNE recibe una sola oferta por transporte del material electoral

Según lo establece el cronograma electoral, dicha contratación debió adjudicarse el 15 de octubre; sin embargo, hoy se somete a un segundo lanzamiento de contratación expedita debido al fracaso en la negociación con la empresa Unión Latin Cargo.

Con el total de ofertas recibidas, al ente electoral le corresponde analizar y decidir cuál reúne los requisitos para cumplir con la demanda.

Otras ofertas

Ante el panorama de incertidumbre y el poco tiempo disponible, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, puso a disposición del CNE, a través de sus redes sociales, el transporte de la máxima casa de estudios.

Cohep plantea convenio tripartito con el CNE para cubrir el anticipo del transporte

“Si el CNE no logra contratar el transporte para el traslado del material electoral, la UNAH pone a disposición los autobuses, vehículos y todo tipo de transporte”, afirmó Fernández.

A esta propuesta también se sumó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Su presidente, Armando Urtecho, presentó al CNE una propuesta en la que ofrecen realizar el pago anticipado a la empresa adjudicada para garantizar la contratación del servicio de transporte.

Daniela Zepeda
Daniela Zepeda
Periodista

Egresada de licenciatura en Periodismo por la UNAH, con amplia experiencia en verificación de datos (Fact-checking) y cobertura de temas de salud y educación. Competente en el manejo de herramientas audiovisuales y con sólida trayectoria en producción multimedia.

