CNE recibe tres propuestas en la licitación expedita para trasladar el material electoral

Tegucigalpa, Honduras.- A contrarreloj trabaja el Consejo Nacional Electoral (CNE). A dos semanas de las elecciones generales en Honduras, el órgano electoral aún no cuenta con una empresa que se encargue del transporte de las maletas electorales.
Este viernes se llevó a cabo el proceso de licitación expedita del servicio de transporte electoral y, hasta las 7:00 de la noche, cuando cerró la recepción de ofertas, tres empresas mostraron interés en participar en el proceso.
Moro, de San Pedro Sula; Gold, de Choluteca; y Transportes y Logísticas Junior H, de Tegucigalpa, fueron las empresas que entregaron sus ofertas al CNE.
Los pliegos del proceso establecen pagos parciales conforme avance la instalación y operación del servicio, sin anticipos.
Según lo establece el cronograma electoral, dicha contratación debió adjudicarse el 15 de octubre; sin embargo, hoy se somete a un segundo lanzamiento de contratación expedita debido al fracaso en la negociación con la empresa Unión Latin Cargo.
Con el total de ofertas recibidas, al ente electoral le corresponde analizar y decidir cuál reúne los requisitos para cumplir con la demanda.
Otras ofertas
Ante el panorama de incertidumbre y el poco tiempo disponible, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Odir Fernández, puso a disposición del CNE, a través de sus redes sociales, el transporte de la máxima casa de estudios.
“Si el CNE no logra contratar el transporte para el traslado del material electoral, la UNAH pone a disposición los autobuses, vehículos y todo tipo de transporte”, afirmó Fernández.
A esta propuesta también se sumó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep). Su presidente, Armando Urtecho, presentó al CNE una propuesta en la que ofrecen realizar el pago anticipado a la empresa adjudicada para garantizar la contratación del servicio de transporte.