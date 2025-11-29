CNE ordena despacho inmediato de maletas electorales a centros de votación

Tegucigalpa, Honduras. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó este sábado, a las 3:10 de la tarde, el despacho inmediato de las maletas electorales hacia los centros de votación de todo el país, a fin de evitar retrasos en la apertura de urnas durante las Elecciones Generales de este domingo 30 de noviembre.
Mediante el Comunicado No. 047-2025, el CNE instruyó a los 18 consejos departamentales electorales y a los 298 consejos municipales electorales a acatar el envío de todo el material electoral con al menos 24 horas de anticipación al horario oficial del proceso, lo que —según el ente— es obligatorio para garantizar condiciones óptimas y que la ciudadanía ejerza el sufragio con las debidas garantías constitucionales.
La disposición establece que el traslado del material debe realizarse 24 horas antes del inicio de la elección general, un lineamiento alineado al Código y a la Constitución, que define el voto como directo y secreto. Sin embargo, aunque la orden demanda inmediata ejecución, fue comunicada pasadas las 15:00 horas, a menos de 12 horas de que se cumpla el plazo que el mismo comunicado marca como obligatorio, lo que podría generar desafíos operativos en algunos municipios.
Cabe destacar que en la mayoría de los municipios el reparto de material a los centros educativos se inició incluso antes de la orden del CNE para evitar justamente atrasos.
A horas del inicio de la jornada cívica, el organismo electoral insta a la entrega a tiempo del material para evitar atrasos.