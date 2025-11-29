CNE ordena despacho inmediato de maletas electorales a centros de votación

Tegucigalpa, Honduras. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ordenó este sábado, a las 3:10 de la tarde, el despacho inmediato de las maletas electorales hacia los centros de votación de todo el país, a fin de evitar retrasos en la apertura de urnas durante las Elecciones Generales de este domingo 30 de noviembre.

Mediante el Comunicado No. 047-2025, el CNE instruyó a los 18 consejos departamentales electorales y a los 298 consejos municipales electorales a acatar el envío de todo el material electoral con al menos 24 horas de anticipación al horario oficial del proceso, lo que —según el ente— es obligatorio para garantizar condiciones óptimas y que la ciudadanía ejerza el sufragio con las debidas garantías constitucionales.