Clínica señalada en tráfico de licencias se pronuncia tras investigación de EL HERALDO

Y para la creación y apertura del mismo solicité los permisos correspondientes en la Alcaldía Municipal de Siguatepeque (permiso de operación número 70991) que, como requisito para obtener el mismo, me solicitaron que presentara la escritura de comerciante individual, la cual fue otorgada mediante instrumento público número 168 del abogado y notario Omar Efraín Meza Palma, inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil con número 84, tomo 72.

Yo, Franklin Omar Sorto Benítez, mayor de edad, casado, con número de identidad 0301-2003-02716, residente en Siguatepeque, con profesión: Doctor en Medicina General, con número del colegio médico 10394, por medio de este correo manifiesto que soy el propietario del consultorio médico A Y S ubicado en la ciudad de Siguatepeque del cual aparece una imagen en la página número 3 de la edición del día lunes 9 de enero del 2023 de Diario El Heraldo y en la página número 4 menciona textualmente “Esta red de corrupción tiene hasta su propia clínica en la parte frontal de la institución”, por lo que aclaro que no soy parte de ninguna red de corrupción ya que mi trabajo es realizar exámenes médicos al público en general que lo solicite. Además, aclaro que dicho consultorio es totalmente privado sin pertenecer a ninguna institución.

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En relación con el trabajo de investigación “ Tráfico de licencias de conducir”, realizado por la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus , una de las clínicas envió la siguiente aclaración.

De igual forma, para poder extender o realizar los exámenes que son únicos y exclusivamente para obtener una licencia de conducir fui certificado por el CMH extendiéndome la autorización que se registra con el número 0551346 en fecha 25 de junio del 2022, para lo cual me brindaron un usuario y contraseña única y exclusivamente a mi persona para ingresar a la plataforma del CMH y así realizar el respectivo llenado de los certificados viales.

Además, contamos con un profesional de la Psicología, con número de colegiación 19-4410.

Es así, que no pueden publicar y establecer que los exámenes que se extienden en mi clínica son falsos ni que la misma pertenece a la red corrupción de la DNVT, ya que categóricamente manifiesto que no tengo ningún vínculo con agentes policiales de la DNVT y tratándose de Diario El Heraldo, un medio de gran prestigio a nivel nacional e internacional, debió haber hecho una investigación más a fondo o en su caso poner una denuncia ante el ente correspondiente para que se investigue la veracidad o falsedad de dichos exámenes, por tales razones, solicito se haga una disculpa pública hacia mi clínica o de lo contrario me veré en la obligación de proceder legalmente tal y como lo establecen las leyes de nuestro país. De todo lo manifiesto en esta solicitud adjunto fotos. Agradeciendo de antemano, esperando pronta respuesta.