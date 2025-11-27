Umaña denuncia que Cancillería retiene más de 300,000 DNI de hondureños en EE UU

Tegucigalpa, Honduras.– El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, denunció este jueves -27 de noviembre- que la Secretaría de Relaciones Exteriores no entregó más de 300,000 Documentos Nacionales de Identificación (DNI) a hondureños que residen en Estados Unidos. De acuerdo con las declaraciones del diputado, a tan solo dos días de que se celebren las elecciones generales, cientos de documentos de identificación se mantienen bajo el poder de Cancillería, lo que podría entorpecer el desarrollo transparente del proceso. “Cancillería se está prestando para un boicot sistemático a la diáspora en USA o un mega fraude con más de 300,000 DNI en su poder”, declaró el congresista, a través de su cuenta de X.

Umaña afirmó que los consulados en Estados Unidos cerraron sin distribuir los documentos, situación que -según dijo- afecta directamente a miles de migrantes que necesitan el DNI para ejercer el sufragio el próximo domingo 30 de noviembre. Umaña también enfatizó en que, la acción podría prestarse para irregularidades durante el desarrollo del proceso electoral. "No sabemos qué intenciones tengan", aseguró. Hasta el momento, la Cancillería no ha emitido una posición oficial sobre la denuncia ni ha confirmado el número de documentos pendientes de entrega.

¿Cuántos hondureños votan en Estados Unidos?