Umaña denuncia que Cancillería retiene más de 300,000 DNI de hondureños en EE UU

Tegucigalpa, Honduras.– El diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH), Carlos Umaña, denunció este jueves -27 de noviembre- que la Secretaría de Relaciones Exteriores no entregó más de 300,000 Documentos Nacionales de Identificación (DNI) a hondureños que residen en Estados Unidos.
De acuerdo con las declaraciones del diputado, a tan solo dos días de que se celebren las elecciones generales, cientos de documentos de identificación se mantienen bajo el poder de Cancillería, lo que podría entorpecer el desarrollo transparente del proceso.
“Cancillería se está prestando para un boicot sistemático a la diáspora en USA o un mega fraude con más de 300,000 DNI en su poder”, declaró el congresista, a través de su cuenta de X.
Umaña afirmó que los consulados en Estados Unidos cerraron sin distribuir los documentos, situación que -según dijo- afecta directamente a miles de migrantes que necesitan el DNI para ejercer el sufragio el próximo domingo 30 de noviembre.
Umaña también enfatizó en que, la acción podría prestarse para irregularidades durante el desarrollo del proceso electoral. “No sabemos qué intenciones tengan”, aseguró.
Hasta el momento, la Cancillería no ha emitido una posición oficial sobre la denuncia ni ha confirmado el número de documentos pendientes de entrega.
¿Cuántos hondureños votan en Estados Unidos?
Son 400 mil hondureños habilitados para votar en Estados Unidos, de los cuales, podrán ejercer el voto hasta 18,000.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que un total de 15 Juntas Receptoras de Votos (JRV) serán habilitadas para los hondureños residentes en Estados Unidos.
“¿Qué significa eso? Que tenemos un límite de un universo de más o menos unos 18,000 votos, si es que llegaran todos a votar y se utilizaran el 100 % de las papeletas”, detalló la consejera Cossette López.
Preliminarmente, se había informado que las JRV estarían habilitadas en Houston, Miami, Washington, Dallas, Charlotte, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Atlanta, Nueva Orleans, Boston y San Francisco.