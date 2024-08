Canciller Reina paga deuda personal a Jorge Cálix y le deja lo que sobre “para su futuro”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Luego de enfrascarse en una discusión política a través de X y ser señalado por no pagar deudas, el canciller Eduardo Enrique Reina asumió su compromiso monetario e hizo efectivo el pago de lo adeudado al precandidato presidencial del Partido Liberal, Jorge Cálix. Reina informó inicialmente que su compromiso con Cálix era de 5,000 lempiras, pero esa cantidad al no ser aceptada en cheque de caja por una institución financiera nacional, terminó depositando un monto de 10,000 mil lempiras. De manera sarcástica, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores le indicó a Cálix que también pagaba “los intereses” del crédito y le recomendó -al también diputado- que lo restante lo dejara para su futuro porque no “va a llegar muy lejos”. Asimismo, expresó su “desconocimiento” que el monto que Cálix le proporcionó se trababa de una “deuda”. “Te mandé el pago a tu bufete, pero por Lps. 5,000.00, deuda pagada en cheque de caja, no lo aceptaron, te dejo los intereses y si sobra tenlo para tu futuro que no vas a llegar muy lejos. No sabía que era deuda”, posteó el funcionario hondureño donde adjuntó la fotografía del cheque utilizado para el pago.

La discusión entre Cálix y Reina se originaron luego de la reunión entre secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, acción que fue reprochado por el político liberalista y diferentes sectores. Cálix recordó que Padrino López fue vinculado al narcotráfico y opinó que: “Estrechando lazos de amistad con narcotraficantes, terroristas y represores. De lo único que Padrino puede hablar es de cómo funciona el Cartel de los Soles, del cual es miembro”. A lo que Reina respondió al precandidato presidencial recordándole sus inicios en el partido Libertad y Refundación (Libre): “Es triste cuando, por otros intereses, alguien deja de ser coherente y consistente con los ideales o la lucha, como lo somos en el partido Libre. Cuando este personaje quiso ser diputado suplente, ahí andaba, hasta marchando con los militantes reales de izquierda”. Reina también calificó a Cálix como “traidor” y lo acusado de “querer destruir a Libre”. Además, señaló al miembro del partido rojo-blanco-rojo de salir con una falsedad cada “cinco minutos”. “Ahora dicen que, como no levanta en las encuestas, lo dejan sin billete y sin apoyo las fuerzas oscuras que han gobernado este país. Además, lo bajan de la candidatura, y como no le resultó querer destruir a Libre desde adentro, ahora tiene que estar saliendo cada cinco minutos con cualquier embuste o falsedad. No hay cosa peor que un traidor que quiera aparentar lo contrario.

Préstamo de Cálix a Reina era por deuda en Colegio de Abogados

Fue Jorge Cálix quien acusó públicamente a Reina de no pagarle un préstamo solicitado cuando el ahora titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores se postulaba como magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). “Oíme, Enrique Reina, no suelo hacer esto, pero ya que estás de ´digno´, sería bueno que me pagaras lo que me pediste prestado para ponerte al día con el pago de la colegiación del Colegio de Abogados cuando te estabas postulando para magistrado del Tribunal de Justicia Electoral”, arremetió Cálix contra Reina. El precandidato presidencial reveló que Reina llegó a su oficina “buscando auxilio” debido a que no contaba con dinero en ese momento para saldar su compromiso con el instituto de profesionales del derecho. “Claro, eso era cuando no tenías dinero, y llegaste con falsa humildad a mi oficina buscando auxilio. Ahora, la soberbia del poder y del dinero, te hace atacar a quien alguna vez te ayudó a pagar tus deudas y a salir adelante”, agregó Cálix. “¿Cómo hacemos? ¿Te mando mi número de cuenta o te acordás de dónde queda mi humilde bufete?”, le consultó Cálix a Reina. Del mismo modo se dirigió a la comunidad internacional haciendo especial énfasis en el cargo que ostenta Reina y aseguró que el funcionario se hace “el de a peso” (desentendido). “Comunidad internacional, qué pena que tengan que saber que el canciller de este gobierno no solo es aliado de la narcodictadura venezolana, sino que también se hace el ‘de a peso’ con sus deudas”. Además, reveló que “por cierto, un montón me deben. Son varios. Así que no te sientas solo, canciller”. En respuesta, Enrique Reina admitió la deuda, explicando que en su momento recurrió a la ayuda de compañeros del partido Libertad y Refundación (Libre), incluido Cálix, debido a una acumulación de cuotas no pagadas al Colegio de Abogados durante su exilio de diez años.