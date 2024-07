Hondureños solo dedican un promedio de 7.2 años de su vida en estudios

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El nivel educativo general de la población hondureña es uno de los más bajos de región, lo que revela la necesidad de crear programas alternativos y políticas para que las personas completen sus estudios.

De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) al 2023, la población mayor de 15 años de edad en Honduras alcanza en promedio 7.2 años de estudio, lo equivalente a no tener la educación básica terminada, lamentablemente.

En ese rango de escolaridad se encuentra Nohemy Reyes, quien dejó sus estudios cuando estaba en séptimo grado.

La joven de 29 años comentó a EL HERALDO que dejó de estudiar debido a que no tuvo apoyo de sus padres para terminar la educación básica.

”Me hubiese gustado terminar el bachillerato, pero en ese entonces mis padres por cuestiones económicas no me siguieron apoyando”, lamentó.

Al dejar las clases tuvo que buscar trabajo para ayudar en su hogar. Desde ese entonces no continuó con su educación; ahora la joven es madre soltera de una niña, por lo que retomar los estudios es más difícil para ella.

”No pienso en estudiar ahora porque tengo una hija a quien mantener y trabajo de lunes a sábado y a veces hasta los domingos, por lo que no me queda tiempo, pero sí me gustaría ingresar a algún curso para estudiar un oficio”, relató.

La joven actualmente trabaja como vendedora en una tienda de ropa en la colonia Kennedy y considera que si hubiera culminado al menos la educación básica sus oportunidades laborales serían mejores.

Expresó que está trabajando arduamente para que su hija de 10 años logre terminar la escuela, entre al colegio y se gradúe de la universidad.

“Quiero que ella tenga las oportunidades que yo no tuve”, manifestó.