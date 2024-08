Por altos costos de viviendas, sampedranos migran a ciudades aledañas

De su parte, Alejandro Puerto, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras (Cich) Capítulo Noroccidental, manifestó que Choloma y Villanueva están creciendo en nuevas urbanizaciones, en donde muchos de sus pobladores son sampedranos, quiénes aunque trabajan o estudian en San Pedro Sula residen en estos municipios aledaños.

“Terrenos en San Pedro ya no hay, no es que no haya urbanizaciones, hay unas cuantas; pero nuevos proyectos de urbanización para vivienda, difícil. No hay espacios, y cuando hay espacios sus precios son muy altos”.