Alto costo y fallas pasadas generan dudas sobre implementación del TREP

Recordó que, durante el proceso electoral pasado en 2021, el TREP no superó entre el 55% y el 60% el envió de datos, sin embargo, destacó que durante ese año a pesar de las fallas no hubo ningún inconveniente debido al alejado margen con el que un candidato aventajo al otro tenido unos resultados irreversibles.

Tegucigalpa, Honduras.- Por su alto costo y las fallas en el sistema registradas en procesos electorales anteriores, el analista Miguel Cálix consideró que el mecanismo de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) , no debió haber sido aprobada su implementación en las elecciones primarias de 2025 .

“Esto es grave especialmente si los resultados electorales son de estrecho margen, por lo tanto, el reto de un sistema de este tipo es que sea bien implementado. A mí personalmente me parece que incluir el TREP para las elecciones primarias no debió hacerse, especialmente porque hay un debate abierto con respecto a que este tema les debería corresponder a los partidos, uno por sus altos costos y segundo porque no se han resuelto en mi opinión los problemas”, destacó.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) cuenta con un presupuesto de L1,492 millones de los cuales el 21% del monto equivalente a los L319.16 millones, será destinado a la implementación del TREP, el cual va ser manejado por la empresa venezolana Smartmatic con la cual hasta ahora el ente electoral aún no ha completado la firma del contrato que tendrá una duración de 150 días.