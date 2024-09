Con posturas encontradas Congreso discutirá hoy reformas electorales

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A solo dos días para que se emita el llamado a elecciones primarias, el Congreso Nacional (CN) convocó hoy a sesión en medio de posturas encontradas entre las bancadas respecto a la aprobación de las reformas a los artículos 263 y 278 de la Ley Electoral. Después de dos semanas sin sesionar, anoche Luis Redondo, presidente del CN, giró la convocatoria colocando como primer punto las reformas electorales que aún carecen de los 86 votos necesarios al no tener una opinión oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE), como piden algunos diputados.

Entre las reformas está la implementación de equipo de biometría o toma de huella dactilar en el proceso primario y que corresponde al artículo 263, punto que encontró la aprobación de todas las bancadas. Mientras que la aplicación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en los tres niveles electivos, según el artículo 278, mantiene en discordia a los parlamentarios, ya que algunos ponen en duda su viabilidad, ante una posible sobrecarga del sistema que podría atrasar los resultados.

“La Constitución (de la República) establece que se tiene que escuchar una opinión no vinculante, en este caso del CNE. No podemos aprobar nada si no tenemos la opinión del CNE, porque insisto, son ellos los que hacen las elecciones”, cuestionó el diputado y precandidato presidencial liberal Jorge Cálix.

El aspirante a la presidencia señaló que “yo no voy a mover un artículo de la Ley Electoral, si yo no tengo la opinión del CNE, lo pidieron ayer (el miércoles) y ellos no han dado la opinión aún, entonces no podemos aprobar algo”.

Asimismo, señaló que “por otro lado, me llama la atención la insistencia, primero querían meter estos artículos que son una reforma electoral en la Ley de Presupuesto, después en la Ley Especial, después en la electoral que es lo correcto, pero también me pregunto por qué no hacemos otras reformas”.

El diputado nacionalista Nelson Márquez aseveró que como bancada han solicitado un compás de espera para consultar con especialistas a fin de firmar el dictamen de las reformas electorales en Honduras.

El parlamentario detalló que como bancada sus 43 miembros se mantienen de acuerdo con el tema de la biometría, sin embargo, respecto a la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en los tres niveles electivos consideran que debe ser el CNE quien dé una opinión al respecto.

“Si pasan más de 15 horas sin resultados es peligroso para la estabilidad del país, por eso es que estamos pidiendo un análisis claro y si se tiene el soporte técnico”, destacó Márquez.

La aprobación de los L1,492 millones de presupuesto del CNE es el segundo punto de agenda, seguido del dictamen para la disposición de las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), concluyendo con la discusión de la Ley Procesal Electoral.