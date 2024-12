Alia Kafati tras filtración de audio: “No soy partícipe de la compra y venta de casillas”

1

Tegucigalpa, Honduras.-Luego de que se filtrara un audio en el que la precandidata a diputada por el movimiento Vamos Honduras del Partido Liberal, Alia Kafati, denunciaba que Iroshka Elvir pedía 2.5 millones de lempiras por una casilla en el movimiento de Salvador Nasralla, la liberal aseguró que ese audio fue sacado de contexto.

2

“Ante las publicaciones maliciosamente difundidas en medios de comunicación de un audio enviado hace más de tres meses, quiero aclarar lo siguiente. No soy partícipe de la compra y venta de casillas. Una práctica antidemocrática, por lo tanto, es falso que yo haya comprado una casilla para participar en el movimiento que estamos teniendo”, aseguró Alia en el video que compartió en sus redes sociales.

3

“El audio está fuera de contexto, ya que posteriormente la coordinación de campaña del movimiento me aclaró los gastos aproximados que debe asumir cada candidato para trabajo de organización estructural, así como los gastos del día de las elecciones primarias, que cada uno de los candidatos a cargo de elección popular debe asumir para defender la voluntad del pueblo”, siguió explicando.

4

Reafirmó que “toda aportación que yo realice a la campaña del movimiento ¡Vamos Honduras!, quedará debidamente presentada ante el Instituto de la Política Limpia, como lo marca la ley”.

5

“Reitero que es falso que Iroshka me haya insinuado u ofrecido venderme la casilla, ya que esto se me fue asignado. No permitiré que este show mediático, magnificado por el oficialismo, me distraiga de mi trabajo y mi compromiso con el siguiente presidente de la República, Salvador Nasralla”, siguió.