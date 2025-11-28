"Algunos pretenden presentarse como héroes, cuando ustedes saben que fueron villanos": Nasralla

Tegucigalpa, Honduras.- El candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, se pronunció este viernes en una conferencia de prensa sobre la nueva publicación realizada por Donald Trump, mandatario de los Estados Unidos de América.
"Honduras atraviesa un momento decisivo y les quiero reafirmar que estoy preparado para gobernar y para servir con transparencia, firmeza y capacidad", declaró.
Indicó que "durante estos meses tanto a las personas en las calles como los estudios de opinión han expresado lo mismo: Honduras decidió abrir un nuevo camino junto a mí, junto a Salvador Nasralla".
El presidenciable aseguró que para las elecciones generales no le robarán la decisión que tomen los electores en las urnas.
"Esta vez es imposible que te roben, hoy Honduras tiene una estructura nacional sólida, valiente y organizada en nuestro glorioso Partido Liberal", sostuvo.
El candidato a la presidencia expresó: "Me hicieron presidente en su corazón y este domingo lo harán con su voto en las urnas".
Nasralla aseguró que Honduras conoce la verdad: "Todos sabemos quiénes fueron... los que saquearon el Seguro Social mientras miles de hondureños morían sin medicinas, los responsables del escándalo de los hospitales móviles, los del Trans-450, los que impulsaron la reelección ilegal violando la Constitución".
El candidato no se refirió de forma directa al mensaje de Trump, aunque aseguró que "nuestros adversarios saben y están moviendo todo lo que pueden mover para quitarnos la decencia y la honestidad de nuestro futuro gobierno".
"Hoy, algunos pretenden presentarse como héroes, cuando ustedes saben que fueron villanos de una historia reciente, una historia reciente que mató a miles de compatriotas por hambre y por falta de medicina", dijo Nasralla.
A minutos de terminar sus declaraciones, Nasralla sacó una camiseta con el mensaje "JOH nunca más", y su esposa, la diputada Iroshka Elvir, usó una camiseta con la frase "Fuera el familión".
También mencionó que "quienes no quieren que llegue a gobernar son los mismos de Sedesol, los mismos que negociaron dinero con estructuras criminales... 'la mitad para el comandante'. Y han utilizado la Fiscalía para perseguir a sus adversarios políticos, pero jamás para perseguir a sus propios delincuentes".
Las declaraciones de Donald Trump generaron un fuerte impacto en el panorama político hondureño, luego de que el expresidente estadounidense reiterara su respaldo al candidato nacionalista Nasry Asfura y, de forma paralela, anunciara su intención de otorgar un indulto total a Juan Orlando Hernández.
En su mensaje, Trump afirmó que confía plenamente en Asfura y advirtió que un “líder equivocado” podría traer consecuencias negativas para Honduras y que Estados Unidos no está dispuesto a "malgastar su dinero". Después, anunció el indulto de Juan Orlando Hernández.