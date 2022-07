Alarma por alza en casos de dengue y covid-19 en Choluteca

CHOLUTECA, HONDURAS.- La salud de los pobladores del departamento de Choluteca se ve afectada por los altos contagios de dengue y covid-19.

A esto se suma el desabastecimiento de medicamentos en los diversos centros de salud y las denuncias de fármacos y pruebas rápidas para la detección de coronavirus vencidas.

Para esta semana se reportan 17 casos de dengue grave a los que se suman los siete pacientes que ingresaron ayer al Hospital General del Sur. Del total de ingresados, cuatro son menores de edad y tres adultos provenientes de los municipios de Choluteca y Namasigüe.

El personal del centro asistencial confirmó que a diario se recibe a decenas de pacientes con esta patología debido a que hay un descuido de parte de la población, ya que no acatan las normativas para prevenir el dengue.

También se informó que se tuvo que internar a ocho personas positivas de covid-19, las que están bajo observación médica para analizar la evolución del virus.

La crisis sanitaria actual preocupa a las autoridades de Salud, quienes desde hace dos semanas informan un repunte en los contagios, además, aseguraron que hay pacientes que se les da de alta, pero vuelven a recaer y tienen que ser nuevamente hospitalizados.

Las personas que presentan contagios son aquellas de 25 años en adelante y esto se debe a que no cuentan con las vacunas o no desean inmunizarse para contrarrestar el virus.Hasta el momento no se reportan decesos en el Hospital General del Sur, sin embargo, hay 15 ingresados por dengue y covid-19.

