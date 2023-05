Agentes de la Atic llegan a la Dinaf para investigar irregularidades de Dulce Villanueva

“Que les quede claro a todos aquí en este Dinaf, a mi no me importa Dinaf, si está bueno, si está malo, a mi me importa políticamente; usted está aquí por política y si usted lo niega es problema suyo. Ella está aquí por política, yo estoy aquí por política”, se escucha decir a Dulce Villanueva en la conversación que sostiene con otras personas.

En el mismo audio, ella dice: “Aquí no estamos si yo soy abogada, aquí hasta un perro puede llegar a ser ministro, no importa; cualquier persona, con tal que lo quieran poner. Esto es político, entiendan que esto es político”.

Ademáaseguróró que si ella no daba resultados políticos, “yo me voy, a mí me sacan y si a mí me sacan ustedes son los primeritos que se van”.