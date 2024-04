Abogado sobre caso de Berta Cáceres: “Quien toma el control de las investigaciones es una persona ajena al MP”

“Es hora de decir las cosas como son, porque estamos en un momento crucial de lo que es el proceso, todavía falta la última resolución, falta la última opinión que va a tener el Poder Judicial hondureño con relación a este caso, y es que no podemos dejar a un lado una situación que se ha dicho a medias, no solamente en este caso, sino en diversos casos”, mencionó el profesional del derecho.

“Se nombra directamente a una persona que aparece posteriormente como perito ante el proceso desde la dirección nacional de investigación e inteligencia (dirección es una dependencia del Consejo de Seguridad de Honduras), pero quiénes estaban en ese momento dentro del Consejo de Seguridad, quién lo presidía, lo presidía el presidente general de la República, en este caso el señor Juan Orlando Hernández, sabemos que está el presidente de la Corte, el fiscal general y así otros que están correlacionados con el sistema de administración de justicia en Honduras”, agregó.

Según contó el profesional del derecho, los peritos que llegaron desde Estados Unidos para revisar el caso descubrieron un borrado enorme de documentación.

“Solo las conversaciones entre el señor David Castillo y la señora Berta Cáceres que databa de tres años atrás fueron borradas, se descubrió y se acreditó en el proceso que fueron borradas en poder y en manos del personal que había sido nombrado para tales efectos en este caso la señora Brenda Barahona, se descubre y ella lo acepta en el proceso de que se pierden más de 17 gigas de información”, detalló.

Asimismo aseguró que gracias a la tecnología usada por los estadounidenses se recuperó la información y “queda claro la muy buena relación existente entre el señor David Castillo y Berta Cáceres

“Yo creo que ese fue uno de los motivos por los que se quiso descartar esta información, pero más que todo, salen dos aspectos de esa información, aparecen ahí tres números de teléfono que estuvieron coordinando en plena comunicación por mensaje y en llamada con las personas que participaron materialmente en la muerte de la señora Berta Cáceres... y no fueron investigados y cuando se le pregunta a la perito en el juicio por qué no fueron investigados esos números, ella dijo que no le parecieron relevantes”, señaló.

Asimismo el penalista detalló que además del borrado de esa información existía dentro de esa misma data los nombres que la misma Berta Cáceres había mencionado en reiteradas ocasiones de donde venían las amenazas y de quién temía.

“En este caso, casi prácticamente 12 horas antes de su muerte tiene comunicación con un periodista suizo donde ella le manifiesta claramente de dónde vienen las amenazas y de donde ella teme por su vida, en más de 20 ocasiones”, mencionó.