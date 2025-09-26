Murales ecológicos transforman el Instituto Saúl Zelaya Jiménez

El Instituto Técnico Saúl Zelaya Jiménez, ubicado en la colonia La Rosa de Comayagüela, luce un nuevo rostro gracias a murales ecológicos creados por estudiantes y docentes.
Las paredes, que años atrás estuvieron cubiertas de grafitis alusivos a maras y pandillas, ahora están adornadas con coloridas obras de arte que transmiten identidad y conciencia ambiental.
La iniciativa, impulsada por el área de Ciencias Naturales, contó con la participación de alumnos de noveno, décimo y undécimo grado, quienes plasmaron su creatividad en distintos murales.
“Fue un proyecto que iniciamos el año pasado con apoyo del área de Naturales. Los estudiantes fueron el recurso humano que se utilizó para realizar estas obras", explicó la docente Vilayni Talavera.
Esta actividad fue realizada con el objetivo de mejorar las áreas del centro educativo.
Entre los murales destacan guacamayas, paisajes de playas, árboles, símbolos del medio ambiente y el Cerro Juana Laínez con su bandera en el asta.
También resalta la mascota del instituto: una ardilla, en alusión a los ejemplares que habitan en los árboles en el centro educativo.
El centro educativo, fundado en 1987, recibe a miles de estudiantes y visitantes, quienes ahora encuentran un espacio renovado y cargado de mensajes positivos.
Asimismo, los murales sustituyen antiguos grafitis y promueven el cuidado ambiental.
Con esta iniciativa, el Instituto Técnico Saúl Zelaya Jiménez no solo renovó su imagen, sino que también reforzó el sentido de identidad y pertenencia entre sus estudiantes, quienes ahora ven reflejada su creatividad en cada mural.