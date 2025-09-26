  1. Inicio
Murales ecológicos transforman el Instituto Saúl Zelaya Jiménez

Estudiantes y docentes pintaron murales alusivos a la naturaleza y símbolos de Honduras, reemplazando antiguos grafitis en el instituto

  • 26 de septiembre de 2025 a las 15:42
El Instituto Técnico Saúl Zelaya Jiménez, ubicado en la colonia La Rosa de Comayagüela, luce un nuevo rostro gracias a murales ecológicos creados por estudiantes y docentes.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Las paredes, que años atrás estuvieron cubiertas de grafitis alusivos a maras y pandillas, ahora están adornadas con coloridas obras de arte que transmiten identidad y conciencia ambiental.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
La iniciativa, impulsada por el área de Ciencias Naturales, contó con la participación de alumnos de noveno, décimo y undécimo grado, quienes plasmaron su creatividad en distintos murales.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
“Fue un proyecto que iniciamos el año pasado con apoyo del área de Naturales. Los estudiantes fueron el recurso humano que se utilizó para realizar estas obras", explicó la docente Vilayni Talavera.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Esta actividad fue realizada con el objetivo de mejorar las áreas del centro educativo.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Entre los murales destacan guacamayas, paisajes de playas, árboles, símbolos del medio ambiente y el Cerro Juana Laínez con su bandera en el asta.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
También resalta la mascota del instituto: una ardilla, en alusión a los ejemplares que habitan en los árboles en el centro educativo.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
El centro educativo, fundado en 1987, recibe a miles de estudiantes y visitantes, quienes ahora encuentran un espacio renovado y cargado de mensajes positivos.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Asimismo, los murales sustituyen antiguos grafitis y promueven el cuidado ambiental.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Con esta iniciativa, el Instituto Técnico Saúl Zelaya Jiménez no solo renovó su imagen, sino que también reforzó el sentido de identidad y pertenencia entre sus estudiantes, quienes ahora ven reflejada su creatividad en cada mural.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
