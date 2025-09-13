  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías Tegucigalpa

¡Diversidad de trajes! Ellas llenaron los desfiles de color, elegancia y orgullo patrio

Luciendo diferentes atuendos, cada una de las pequeñas palillonas brilló con un estilo único en los desfiles de las escuelas. ¿Cuál fue el mejor traje?

  • 13 de septiembre de 2025 a las 11:58
¡Diversidad de trajes! Ellas llenaron los desfiles de color, elegancia y orgullo patrio
1 de 10

Los colores resaltaban por todos lados, así como los estilos. Jennifer Anahy Corrales Zepeda debutó con un vestido verde con toques dorados y un delicado escote en los hombros, mientras que, al otro extremo, otra pequeña lució un traje azul con detalles plateados.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
¡Diversidad de trajes! Ellas llenaron los desfiles de color, elegancia y orgullo patrio
2 de 10

Así, muchas niñas disfrutaron de su primera experiencia, mientras que otras ya participaban por segunda ocasión. Ellas optaron por un traje azul acompañado hasta de botas a juego.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
¡Diversidad de trajes! Ellas llenaron los desfiles de color, elegancia y orgullo patrio
3 de 10

Definitivamente, el azul es uno de los colores más usados en estas fiestas patrias. Sin importar la tonalidad, Honduras quedó bien representada: las jovencitas desfilaron de pies a cabeza en azul con un espectacular tocado de plumas.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
¡Diversidad de trajes! Ellas llenaron los desfiles de color, elegancia y orgullo patrio
4 de 10

Por supuesto, ese rojo vibrante no podía faltar. Estas bellas palillonas lo lucieron de manera espectacular, acompañado de toques dorados que deslumbraron al público.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
¡Diversidad de trajes! Ellas llenaron los desfiles de color, elegancia y orgullo patrio
5 de 10

Con una hermosa diadema en su cabeza y con toda la actitud, otra palillona desfiló en un traje azul celeste con acabados plateados que destacaban cada detalle.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
¡Diversidad de trajes! Ellas llenaron los desfiles de color, elegancia y orgullo patrio
6 de 10

Una jovencita portaba un llamativo accesorio en la cabeza que definitivamente marcó la diferencia, además de su traje negro con un toque transparente en una de las mangas.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
¡Diversidad de trajes! Ellas llenaron los desfiles de color, elegancia y orgullo patrio
7 de 10

La hermosa capitana de la Escuela Club de Leones, Anahy Corrales, se lució con su dinamismo y carisma, robándose los aplausos del público. Este centro educativo optó por un traje verde acompañado de un vistoso adorno en su moño.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
¡Diversidad de trajes! Ellas llenaron los desfiles de color, elegancia y orgullo patrio
8 de 10

El azul y el blanco siempre serán una combinación perfecta. Esta pequeñita deslumbró con un traje de manga larga con detalles dorados que resaltaban aún más su elegancia.

 Foto: EL HERALDO
¡Diversidad de trajes! Ellas llenaron los desfiles de color, elegancia y orgullo patrio
9 de 10

Con un diseño único en los hombros y en el pecho, otra alumna lució un traje azul con detalles dorados. Con toda la actitud, desfiló con orgullo en honor a la patria.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
¡Diversidad de trajes! Ellas llenaron los desfiles de color, elegancia y orgullo patrio
10 de 10

Pero la actitud es lo que más importa, y esta pequeña, con sus hermosos colochos, lo dio todo en los desfiles representando a su centro educativo. También lució un traje en tonos azules y dorados.

 Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO
Cargar más fotos