¡Diversidad de trajes! Ellas llenaron los desfiles de color, elegancia y orgullo patrio

Los colores resaltaban por todos lados, así como los estilos. Jennifer Anahy Corrales Zepeda debutó con un vestido verde con toques dorados y un delicado escote en los hombros, mientras que, al otro extremo, otra pequeña lució un traje azul con detalles plateados.
Así, muchas niñas disfrutaron de su primera experiencia, mientras que otras ya participaban por segunda ocasión. Ellas optaron por un traje azul acompañado hasta de botas a juego.
Definitivamente, el azul es uno de los colores más usados en estas fiestas patrias. Sin importar la tonalidad, Honduras quedó bien representada: las jovencitas desfilaron de pies a cabeza en azul con un espectacular tocado de plumas.
Por supuesto, ese rojo vibrante no podía faltar. Estas bellas palillonas lo lucieron de manera espectacular, acompañado de toques dorados que deslumbraron al público.
Con una hermosa diadema en su cabeza y con toda la actitud, otra palillona desfiló en un traje azul celeste con acabados plateados que destacaban cada detalle.
Una jovencita portaba un llamativo accesorio en la cabeza que definitivamente marcó la diferencia, además de su traje negro con un toque transparente en una de las mangas.
La hermosa capitana de la Escuela Club de Leones, Anahy Corrales, se lució con su dinamismo y carisma, robándose los aplausos del público. Este centro educativo optó por un traje verde acompañado de un vistoso adorno en su moño.
El azul y el blanco siempre serán una combinación perfecta. Esta pequeñita deslumbró con un traje de manga larga con detalles dorados que resaltaban aún más su elegancia.
Con un diseño único en los hombros y en el pecho, otra alumna lució un traje azul con detalles dorados. Con toda la actitud, desfiló con orgullo en honor a la patria.
Pero la actitud es lo que más importa, y esta pequeña, con sus hermosos colochos, lo dio todo en los desfiles representando a su centro educativo. También lució un traje en tonos azules y dorados.