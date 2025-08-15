  1. Inicio
Buses siguen retenidos por IHTT a un día de caminata de iglesias en Tegucigalpa

Las unidades, retenidas en Lomas de Toncontín por supuestas faltas menores, afectan el traslado de miles de feligreses hacia la jornada de oración en la capital

  • 15 de agosto de 2025 a las 12:17
Un sinnúmero de buses están retenidos en plantel del IHTT en Lomas de Toncontín, donde dirigentes del transporte denuncian decomisos por participar en la caminata religiosa del 16 de agosto.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
Dirigentes del transporte urbano de Tegucigalpa denuncian ese viernes presuntas represalias, luego de que ofrecieron sus unidades para trasladar a feligreses a la jornada de oración de este sábado.
Son más de 50 unidades del transporte urbano que permanecen estacionadas en el predio del IHTT por supuestas faltas menores en documentos y operación.
Según la denuncia de los transportistas, los operativos de la DNVT se han intensificado en la presente semana.

Transportistas se encuentran en las afueras del plantel en espera de poder recuperar sus unidades, pues debido al decomiso no han podido operar estos días.

Foto: David Romero/EL HERALDO.
Transportistas inspeccionan desde fuera los buses retenidos, señalando que en otras circunstancias las faltas se corrigen en el momento, pero no con decomisos como está sucediendo este viernes.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
La mayoría de los buses habían sido dispuestos por los transportistas para la población que se espera este sábado acuda a la jornada de oración en la capital de Honduras, convocada por la iglesia católica y la iglesia evangélica.

Foto: David Romero/EL HERALDO.
Feligreses católicos y evangélicos acudirán este sábado a la caminata que reunirá a miles en la capital y en más de 50 ciudades.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
Representantes del rubro del transporte aseguran que los operativos iniciaron después de anunciar su apoyo logístico a la caminata.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
Asimismo, han denunciado que curiosamente en esta semana es cuando más operativos se han desarrollado.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
