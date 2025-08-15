Buses siguen retenidos por IHTT a un día de caminata de iglesias en Tegucigalpa

Un sinnúmero de buses están retenidos en plantel del IHTT en Lomas de Toncontín, donde dirigentes del transporte denuncian decomisos por participar en la caminata religiosa del 16 de agosto.
Dirigentes del transporte urbano de Tegucigalpa denuncian ese viernes presuntas represalias, luego de que ofrecieron sus unidades para trasladar a feligreses a la jornada de oración de este sábado.
Son más de 50 unidades del transporte urbano que permanecen estacionadas en el predio del IHTT por supuestas faltas menores en documentos y operación.
Según la denuncia de los transportistas, los operativos de la DNVT se han intensificado en la presente semana.
Transportistas se encuentran en las afueras del plantel en espera de poder recuperar sus unidades, pues debido al decomiso no han podido operar estos días.
Transportistas inspeccionan desde fuera los buses retenidos, señalando que en otras circunstancias las faltas se corrigen en el momento, pero no con decomisos como está sucediendo este viernes.
La mayoría de los buses habían sido dispuestos por los transportistas para la población que se espera este sábado acuda a la jornada de oración en la capital de Honduras, convocada por la iglesia católica y la iglesia evangélica.
Feligreses católicos y evangélicos acudirán este sábado a la caminata que reunirá a miles en la capital y en más de 50 ciudades.
Representantes del rubro del transporte aseguran que los operativos iniciaron después de anunciar su apoyo logístico a la caminata.
Asimismo, han denunciado que curiosamente en esta semana es cuando más operativos se han desarrollado.