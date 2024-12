Rosario celebra 30 años de carrera con su álbum “Universo de ley” junto a otros artistas

“Es la canción más difícil del disco, la que más me costó reversionar junto con ‘Agua y Sal’, no sabía por dónde cogerla. Pero Sebastián, que es un gran artista me ayudó mucho, y eso que al principio tenía miedo porque es una canción muy conocida y ya C. Tangana hizo una versión. Pero se la llevó al estudio e hizo una maqueta que me enamoró. La canta de una manera espectacular y eso que no es una canción fácil para la voz de un hombre, pero nuestras voces juntas hacen magia”, afirmó.