El legado de Selena Quintanilla revive en una exhibición inédita del Museo Grammy

La figura de Selena Quintanilla vuelve a ocupar un lugar central en la escena cultural estadounidense con una exhibición inédita que el Museo Grammy inaugurará en Los Ángeles durante 2026.
El anuncio confirma la vigencia de una artista cuya influencia trasciende fronteras y décadas.
Bajo el título “Selena De Texas al mundo”, la muestra reunirá una selección de objetos personales, vestuarios emblemáticos y piezas que marcaron su trayectoria.
Entre los artículos figuran el conjunto usado en la portada del disco "Amor prohibido", el vestido blanco con cuentas de Lillie Rubin que lució en los Grammy de 1994 y su característico micrófono, reliquias que narran una historia de éxito y pertenencia cultural.
“Su carisma, determinación y orgullo por su herencia méxico-americana la convirtió en un símbolo de empoderamiento para mujeres jóvenes y comunidades latinas en todo el mundo”, destacó el museo en un comunicado oficial.
La curaduría estuvo a cargo de Suzette Quintanilla, hermana de la cantante y presidenta de Q Productions, quien explicó que el proyecto busca rescatar el vínculo emocional entre Selena y su público.
“Esta exhibición es un bello homenaje a su espíritu, a su cultura y al amor inquebrantable que tenía por sus admiradores”, expresó.
Kelsey Goelz, curadora del Museo Grammy, señaló que la muestra pretende acercar a nuevas generaciones a la historia de la intérprete, galardonada con el Grammy al Mejor Álbum Mexicano-Americano en 1994.
La exposición abrirá el 15 de enero y permanecerá hasta el 16 de marzo, convirtiéndose en la primera presentación oficial de artefactos de la artista fuera del museo familiar de Corpus Christi, Texas.
Selena fue asesinada en marzo de 1995 en su ciudad natal por Yolanda Saldívar, quien fue hallada culpable del crimen ese mismo año.
Treinta años después, su legado continúa resonando con fuerza en la música y la identidad latina.