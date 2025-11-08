  1. Inicio
El legado de Selena Quintanilla revive en una exhibición inédita del Museo Grammy

El Museo Grammy prepara una muestra inédita dedicada a la artista que transformó la música latina y marcó a generaciones con su voz, estilo y determinación

  • 08 de noviembre de 2025 a las 11:24
La figura de Selena Quintanilla vuelve a ocupar un lugar central en la escena cultural estadounidense con una exhibición inédita que el Museo Grammy inaugurará en Los Ángeles durante 2026.

 Foto: Instagram | @selenaqofficial
El anuncio confirma la vigencia de una artista cuya influencia trasciende fronteras y décadas.

 Foto: Instagram | @selenaqofficial
Bajo el título “Selena De Texas al mundo”, la muestra reunirá una selección de objetos personales, vestuarios emblemáticos y piezas que marcaron su trayectoria.

 Foto: Instagram | @selenaqofficial
Entre los artículos figuran el conjunto usado en la portada del disco "Amor prohibido", el vestido blanco con cuentas de Lillie Rubin que lució en los Grammy de 1994 y su característico micrófono, reliquias que narran una historia de éxito y pertenencia cultural.

 Foto: Instagram | @selenaqofficial
“Su carisma, determinación y orgullo por su herencia méxico-americana la convirtió en un símbolo de empoderamiento para mujeres jóvenes y comunidades latinas en todo el mundo”, destacó el museo en un comunicado oficial.

 Foto: Instagram | @selenaqofficial
La curaduría estuvo a cargo de Suzette Quintanilla, hermana de la cantante y presidenta de Q Productions, quien explicó que el proyecto busca rescatar el vínculo emocional entre Selena y su público.

 Foto: Instagram | @selenaqofficial
“Esta exhibición es un bello homenaje a su espíritu, a su cultura y al amor inquebrantable que tenía por sus admiradores”, expresó.

 Foto: Instagram | @selenaqofficial
Kelsey Goelz, curadora del Museo Grammy, señaló que la muestra pretende acercar a nuevas generaciones a la historia de la intérprete, galardonada con el Grammy al Mejor Álbum Mexicano-Americano en 1994.

 Foto: Instagram | @selenaqofficial
La exposición abrirá el 15 de enero y permanecerá hasta el 16 de marzo, convirtiéndose en la primera presentación oficial de artefactos de la artista fuera del museo familiar de Corpus Christi, Texas.

 Foto: Instagram | @selenaqofficial
Selena fue asesinada en marzo de 1995 en su ciudad natal por Yolanda Saldívar, quien fue hallada culpable del crimen ese mismo año.

 Foto: Instagram | @selenaqofficial
Treinta años después, su legado continúa resonando con fuerza en la música y la identidad latina.

 Foto: Instagram | @selenaqofficial
