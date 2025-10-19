  1. Inicio
De Selena Gómez a Jenna Ortega, las famosas brillaron en la Academy Museum Gala

Más que un acto benéfico, la quinta edición de la Gala del Academy Museum of Motion Pictures en Los Ángeles fue una pasarela donde las estrellas pusieron el toque de elegancia y marcaron tendencia para la temporada de premios que está a las puertas

  • 19 de octubre de 2025 a las 18:44
1 de 12

La actriz y cantante Selena Gómez fue una de las más elegantes del evento celebrado en Los Ángeles. Gómez se decantó por un elegante vestido negro con chaqueta, firmado por Giorgio Armani.

 Foto: EFE
2 de 12

Jenna Ortega, la estrella de "Merlina", se robó todas las miradas con este conjunto futurista de Grace Ling, que se suma a la evolución estilística que ha mostrado la actriz en las alfombras de este año.

 Foto: EFE
3 de 12

Con un diseño romántico, y de encaje blanco, la modelo Kaia Gerber fue maniquí de Givenchy.

 Foto: EFE
4 de 12

La actriz Zoey Deutch se decidió para el momento por un diseño en rojo de Zac Posen.

 Foto: EFE
5 de 12

La modelo Cara Delevingne lució un diseño de Tamara Ralph.

 Foto: EFE
6 de 12

La actriz Sydney Sweeney optó por la elegancia clásica del negro.

 Foto: EFE
7 de 12

La modelo Kendall Jenner se decidió por el minimalismo en este diseño negro de The Row.

 Foto: EFE
8 de 12

La actriz Elle Fanning combinó el rosa y el rojo en este diseño de Balenciaga.

 Foto: EFE
9 de 12

La actriz Michelle Monaghan lució primaveral en este diseño morado de mangas y falda amplias.

 Foto: EFE
10 de 12

La actriz Zoe Saldaña también optó por la sencillez del negro, este es un diseño de Saint Laurent.

 Foto: EFE
11 de 12

El negro fue el rey de la noche, la actriz Amanda Seyfried vistió de Prada.

 Foto: EFE
12 de 12

Quien rompió los códigos de lo normal fue Kim Kardashian, que llegó con un diseño de Maison Margiela, con su rostro totalmente oculto.

 Foto: EFE
