De Selena Gómez a Jenna Ortega, las famosas brillaron en la Academy Museum Gala

La actriz y cantante Selena Gómez fue una de las más elegantes del evento celebrado en Los Ángeles. Gómez se decantó por un elegante vestido negro con chaqueta, firmado por Giorgio Armani.
Jenna Ortega, la estrella de "Merlina", se robó todas las miradas con este conjunto futurista de Grace Ling, que se suma a la evolución estilística que ha mostrado la actriz en las alfombras de este año.
Con un diseño romántico, y de encaje blanco, la modelo Kaia Gerber fue maniquí de Givenchy.
La actriz Zoey Deutch se decidió para el momento por un diseño en rojo de Zac Posen.
La modelo Cara Delevingne lució un diseño de Tamara Ralph.
La actriz Sydney Sweeney optó por la elegancia clásica del negro.
La modelo Kendall Jenner se decidió por el minimalismo en este diseño negro de The Row.
La actriz Elle Fanning combinó el rosa y el rojo en este diseño de Balenciaga.
La actriz Michelle Monaghan lució primaveral en este diseño morado de mangas y falda amplias.
La actriz Zoe Saldaña también optó por la sencillez del negro, este es un diseño de Saint Laurent.
El negro fue el rey de la noche, la actriz Amanda Seyfried vistió de Prada.
Quien rompió los códigos de lo normal fue Kim Kardashian, que llegó con un diseño de Maison Margiela, con su rostro totalmente oculto.