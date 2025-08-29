Supremo le responde a excomisionado de Liga Nacional que llamó "circo" al partido de tiktokers

  1. Inicio
Polémica tras comparación del partido de tiktokers con un show de circo; Supremo con inesperada respuesta

  • 29 de agosto de 2025 a las 12:27
Benjamín Romero, excomisionado de Liga Nacional de Honduras, con polémicas declaraciones y Supremo le responde tras partido de tiktokers.

Fotos: EL HERALDO.
El juego de tiktokers entre Honduras y El Salvador disputado el pasado 22 de agosto fue un rotundo éxito.

El estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula fue el escenario que albergó este vibrante choque entre creadores de contenido.

Más de 18,000 personas se hicieron presentes en el coloso sampedrano para presenciar este duelo.

En el mismo hubo hasta show de pomponera y otras actividades de entretenimiento para los aficionados.

El rotundo éxito de este partido provocó la reacción de varios personajes ligados al fútbol profesional en Honduras.

Algunos siguieron el ejemplo para hacer mercadeo con sus equipos y otros estuvieron en rotundo desacuerdo.

Uno de los personajes que criticó el partido de tiktokers fue Benjamín Romero.

Romero era comisionado de Liga Nacional de Honduras cuándo le consultaron su opinión sobre el partido de creadores de contenido.

Su respuesta fue clara: "Incomparable que se hable de un partido de influenciadores, al que posiblemente haya ido gente que nunca ha ido al estadio. Fueron a hacer cosas que no son de fútbol", comenzó diciendo.

"Las familias van al circo a ver ese tipo de espectáculo, este era un tipo de espectáculo similar", sentenció el exdirectivo.

La opinión de Benjamín Romero provocó disgusto en los tiktokers hondureños y uno de ellos salió al paso.

Fue el mismo Supremo, organizador y uno de los líderes de los tiktokers hondureños que no dudó en responder en redes sociales.

"Mejores goles que en la liga", comentó Supremo en el video de las declaraciones de Romero.

Cabe destacar que esas fueron una de las últimas declaraciones del colombiano Benjamín Romero, quien horas después presentó su renuncia como comisionado de la Liga Nacional Profesional del Fútbol de Honduras.
Apenas con cinco meses de su llegada a la Liga Nacional ya que fue presentado el pasado mes de abril, el sudamericano decidió no seguir en el territorio hondureño.
Mediante sus redes sociales, la Liga notificó que Romero tomó la decisión de renunciar debido a motivos personales ya que se le presentó un asunto de carácter estrictamente familiar que requiere de atención inmediata.
