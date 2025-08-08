  1. Inicio
Decisión de Julián Martínez sorprende y otro jugador saldría: Así entrenó Olimpia en el CAR

Olimpia perdería dos jugadores que ficharán por equipos del extranjero; las sorpresas que dejó el entreno de este viernes en el CAR José Rafael Ferrari

  • 08 de agosto de 2025 a las 13:07
1 de 16

Olimpia entrenó este viernes de cara a su partido de Liga Nacional ante el Juticalpa FC. Sorpresas con los jugadores que estarían saliendo del equipo melenudo.

Foto: Alex Pérez.
2 de 16

Los jugadores Merengues llegaron desde tempranas horas al CAR José Rafael Ferrari.

3 de 16

Eduardo Espinel y su cuerpo técnico quieren seguir en la cima del torneo Apertura 2025 de Liga Nacional.
4 de 16

Olimpia suma 11 partidos al hilo con triunfo. Ha ganado todos sus juegos de la presente temporada 2025.

5 de 16

La sesión de entreno mañanera arrancó con una oración. Los futbolistas se encomiendan a Dios previo al inicio de cada entreno.

6 de 16

Debido a la seguidilla de partidos, los jugadores hacen trabajos de recuperación.

7 de 16

El cuerpo técnico de Olimpia se encarga de que sus futbolistas estén a tono y no caigan en una lesión.

8 de 16

Con trabajos de fortalecimiento arrancó el entrenamiento de este viernes para los Albos.

9 de 16

El plantel se mostró confiado y se prepara para encarar el partido de este domingo ante Juticalpa FC.

10 de 16

Alberth Elis entrena con normalidad en Olimpia, pero su futuro podría estar en la primera división de Portugal.

11 de 16

El joven delantero Dereck Moncada es la gran revelación de los Merengues en la actual temporada y sería titular en el partido de este fin de semana.

12 de 16

El colombiano Andrés Salazar lucha por un puesto bajo los tres postes del Olimpia. Mejívar viene siendo el portero titular.

13 de 16

Una de las sorpresa en la cueva del león es que Julián Martínez no se presentó al entreno del equipo.

14 de 16

Lo anterior se debe a que Julián estaría fichando por un equipo del extranjero y las pláticas ya están muy avanzadas.

15 de 16

Yustin Arboleda entrena con normalidad y es uno de las goleadores en Olimpia.
16 de 16

Olimpia no quiere soltar la cima del fútbol hondureño y por eso entrena a todo vapor en su centro de alto rendimiento.

