Cristiano Ronaldo: “Ya no puedo pensar a largo plazo”, ¿llegará a los 1,000 goles?

“Es curioso, cuando llegué a la selección con 18 años, tenía un sueño: hacer mi debut. Luego pasé a los 25, más tarde a los 50... Entonces me planteé que por qué no llegar a 100, un número redondo, de tres dígitos. Entonces comencé a pensar que por qué no 150 y 200. Para mí es una gran sensación”, dijo CR7 en referencia a sus participaciones en selección.