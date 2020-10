TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En las redes sociales se viralizaron algunas imágenes de tenis alusivos al Partido Nacional con los colores azul y blanco y los rostros de diferentes dirigentes de la estrella solitaria, supuestamente para la campaña del actual diputado José Villanueva, “el Alero”, por la corriente del precandidato presidencial y actual alcalde Nasry “Tito” Asfura.



Tras la difusión de las imágenes, se atribuyó la autoría del calzado al movimiento “Unidad y Esperanza” y, en especial, al parlamentario como parte de su estrategia de propaganda política para las elecciones primarias de marzo de 2021.



El rostro del parlamentario es el más visible en los modelos. Su cara y su seudónimo, “el Alero”, en letras blancas aparece en la parte frontal de los tenis.



En la parte interna se aprecia el rostro de “Tito” como precandidato presidencial y en la externa a David Chávez como precandidato a alcalde de la capital de Honduras.



Las imágenes causaron gran repudio en redes sociales, pero nadie del movimiento “Unidad y Esperanza” se atribuye esta idea. El equipo de Fact Checking de EL HERALDO se dio la tarea de comprobar la autenticidad y el origen de la campaña.



Este medio consultó con varias fuentes cercanas al diputado, quienes negaron la autoría o alguna participación en los diseños.



Se trata únicamente de “una nueva campaña para dañar la imagen del parlamentario, al que parte de la población relaciona su legislación con la comedia”, indicó uno de sus colaboradores.

Es importante mencionar que Villanueva también es actor, comediante y tiene una trayectoria en producciones cinematográficas y de televisión en este género. Este es su primer período como diputado (2018-2022), tras correr su candidatura por el Partido Nacional en Francisco Morazán.



"No tengo la capacidad para hacer eso (…) ni cuenta me doy, no tengo los tenis en la mano (…) como me han hecho más de 3 mil memes, creo que es un meme más", explicó Villanueva en declaraciones a un medio local.



“Sin duda alguna, Joche Villanueva, como se reconoce en la palestra pública, está haciendo campaña política con su imagen plasmada en esos zapatos deportivos, que más que campaña, es un acto populista”, valoró María Luisa Rodríguez, máster en Ciencias Políticas.



La experta consideró que viralizar las fotografías es una táctica más de propaganda política, ya que al plasmar su imagen en el calzado, quiere ganar simpatía con aquellos sectores de la población que tienen necesidades tan básicas, como las de un par de zapatos.



El equipo de Fact Checking de EL HERALDO también realizó consulta con expertos en diseño gráfico y Photoshop (programa en edición de imágenes), quienes aseguran que las imágenes que circulan en las diferentes plataformas digitales de los “tenis nacionalistas”, si bien es cierto están “algo retocadas” con filtros, son auténticas y no montajes.



Así lo indica un análisis a las fotografías con “Error Level Analysis” (Análisis de Nivel de Error), mejor conocido como “ELA”, por sus siglas en inglés.



Se trata de un algoritmo desarrollado por Neal Krawetz , doctor en Ciencias de la Computación de la Universidad Texas, para detectar imágenes alteradas.



El análisis de nivel de error (ELA) permite identificar áreas dentro de una imagen que se encuentran en diferentes niveles de compresión (mejorar). Con imágenes JPEG, la imagen completa debe estar aproximadamente al mismo nivel.



Si una sección de la imagen tiene un nivel de error significativamente diferente, es probable que indique una modificación digital.



En otras palabras, si la imagen de los tenis no fuese real, no se lograría observar todo el relieve original de los pixeles como aparece en la fotografía, sino que se apreciaría una imagen diferente de la original, ya que ELA destaca las diferencias en la tasa de compresión JPEG.

Reacciona la oposición

Por otra parte, algunos dirigentes políticos de oposición criticaron fuertemente la presunta forma de realizar propaganda política en Honduras, principalmente en estos momentos, cuando el acceso a necesidades elementales, como el calzado, es limitado para gran parte de la población que vive en pobreza.



La liberal Maribel Espinoza manifestó a través de Twitter que este tipo de campaña política debería ser prohibida, puesto que es prácticamente una burla.



“¡Debe ser prohibido a los politiqueros hacer esta forma de propaganda política. Imaginen cuánto dinero tienen!”, escribió la abogada en su cuenta.

Horas después también aparecieron en redes sociales tenis en color rojo con el rostro de Manuel Zelaya, expresidente de Honduras y dirigente del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Es importante mencionar que la ley electoral actual de Honduras no prohíbe la difusión de este tipo de campañas. El artículo 140 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas plasma que los actores pueden realizar campaña electoral, sin margen de tiempo.



“Campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los actores del proceso con el propósito de dar a conocer sus principios ideológicos y programas de gobierno así como de promover los candidatos que han postulado a los cargos electivos con la finalidad de captar las preferencia de los electores”, indica.



Lo que impide la legislación es realizar propaganda electoral, que se entiende como “la actividad que persigue ejercer influencia en la opinión y en la conducta de los ciudadanos para inducir el voto a favor de determinado candidato, partido político, alianza o candidatura independiente, utilizando principalmente los medios masivos de comunicación (art. 143)”.

Conclusión

Este medio califica que eran auténticos los tenis alusivos a la campaña de José Villanueva, “el Alero”, pero no hay información suficiente para determinar quién está detrás de su autoría, por lo tanto califica el hecho con “Ni sí, ni no.”



No cabe duda de que, en efecto, los “tenis nacionalistas” son reales y cien por ciento hechos en casa, según lo confirmaron expertos en diseño gráfico, pero fue imposible determinar -con poca información disponible- si fueron elaborados por el staff del diputado o, en caso contrario, por una campaña en su contra.

