Expertos aseguran que estos dispositivos son receptores, no emiten energía, por lo que no dañan las neuronas, además de que aún no se conoce algún caso

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los termómetros pistola que funcionan para medir la temperatura corporal se han convertido de un momento a otro en una de las imágenes de la pandemia del nuevo coronavirus en el mundo.



A medida que la enfermedad ha ido avanzando, diariamente ha surgido un rumor en el que se asegura que los termómetros infrarrojos pueden producir daños neurológicos.



La situación se ha vuelto hostil a raíz de que personas no permiten que alguien le pueda medir la temperatura en la frente -como usualmente se hace- por miedo a que sus neuronas sufran daño.



Los termómetros pistolas se empezaron a usar porque la fiebre es uno de los síntomas del coronavirus, lo ideal para detectar a un sintomático o presintomático.



"Yo no dejo que me pongan eso -pistola termómetro- en la frente porque me dijeron que eso daña el cerebro y las neuronas. Eso es peligroso", dijo a EL HERALDO el ciudadano Brayan Izaguirre mientras hacía fila para poder ingresar a un supermercado de la capital hondureña.



Ante esta posición -de algunas personas, no de todas- , los anfitriones de supermercados y farmacias, más otros establecimientos que trabajan durante la pandemia en el país, han determinado tomar la temperatura en el cuello o en la muñeca para evitar confrontaciones con los clientes.



"Ahora le tomamos la temperatura a las personas en la muñeca o en el cuello para evitar problemas con los clientes. Pero nuestra labor es tomarle la temperatura, si no, no entra al establecimiento", mencionó Júnior Fonseca, un vigilante de una farmacia que también se encarga de medir la temperatura a los clientes.



Estudiosos han asegurado que estos dispositivos son receptores, no emisores de energía, por lo que no existe la posibilidad de que ocasionen un daño neurológico.



Para que estos dispositivos ocasionen daños deberían irradiar algún tipo de ondas y, según a expertos, los termómetros digitales con forma de pistola "funcionan con un sensor infrarrojo que mide la temperatura corporal y no emiten energía".



Es decir, contrario a lo que se asegura en el rumor, “no emiten, sino que son receptores de señales externas”.



Esta medición luego se transforma en una señal eléctrica que finalmente se refleja en la pantalla digital, indicando la temperatura de la persona, de acuerdo con el manual de instrucciones de PCE Instruments, una marca de desarrollo, fabricación y distribución de equipos de medición.



Algunos de ellos tienen una pequeña luz, que funciona de forma indicativa para saber en qué sector de la frente del usuario apuntar, precisa el instructivo.



La agencia federal que regula los medicamentos en Estados Unidos, indica en su sitio web que el uso de este tipo de termómetros permite “reducir el riesgo de contaminación cruzada y minimizar la propagación de enfermedades”, añadiendo que son fáciles de utilizar, limpiar y desinfectar.



Entre las instrucciones generales de uso, no mencionan el riesgo de daño neurológico ni de otro tipo.

"No son dañinos"

El médico Tito Alvarado consideró que estos dispositivos no causan ningún tipo de daño neurológico a las personas.



"Son termómetros que se han recomendado usar por el tema de la pandemia, para poder conocer la temperatura de las personas para saber si tiene algún síntoma, pero no causan daños en las neuronas", dijo.



"Hasta el momento no tenemos conocimiento de que un dispositivo de estos haya ocasionado daños en las neuronas de alguna persona", agregó. "Estos termómetros son receptores".



Marco Tulio Median, neurólogo, por su parte, enfatizó que "no hay evidencia de que produzcan daño neurologico".

Conclusión

Hasta el momento no hay ninguna evidencia sobre los supuestos daños neurológicos de los termómetros infrarrojos a las personas.



Además, según expertos, estos dispositivos funcionan con un sensor infrarrojo que detecta la temperatura corporal. Son receptores, no emiten energía, por lo que no dañan las neuronas.



Partiendo de eso, la claificación para este fact checking es falso, los termómetros pistolas no dañan las neuronas de las personas.