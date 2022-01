Kamala Harris agradece a Honduras por su recibimiento y reitera apoyo al nuevo gobierno

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, regresó a su país tras su breve visita por Honduras, donde presenció la toma de posesión de Xiomara Castro, la primera mujer en ascender al cargo más alto en la nación.



Harris llegó a Honduras el jueves, mismo día de la asunción de Castro, y tras una reunión en donde abordaron temas de cooperación en ámbitos como el desarrollo económico y la migración, luego tomó su vuelo y partió con toda su comitiva.

Ya en su país, la vicepresidenta estadounidense se pronunció a través de su cuenta de Twitter, donde agradeció a los hondureños y a las nuevas autoridades por el recibimiento recibido. "Gracias al pueblo de Honduras ya la presidenta Xiomara Castro por darme la bienvenida a Tegucigalpa", comenzó.



Además, aprovechó para reiterar su deseo de trabajar juntas para "resolver desafíos y crear oportunidades".





Thank you to the people of Honduras and President Xiomara Castro for welcoming me to Tegucigalpa. We look forward to continue working with your new government on solving challenges and creating opportunity. pic.twitter.com/Q6ygotKJNg