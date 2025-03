Jorge Cálix: La seguridad va a ser detonante para una Honduras sin miedo

Tegucigalpa, Honduras.- De los diez precandidatos presidenciales para las elecciones primarias es el más joven postulante en específico del Partido Liberal, quien priorizará la seguridad en su plan de gobierno.

Se trata de Jorge Cálix que encabeza el movimiento Juntos por el Cambio del partido de la insignia rojiblanca y que sus propuestas están aglutinadas en un proyecto denominado “Honduras sin miedo”.

“Planteamos la posibilidad de crecer como país, usando la seguridad como detonante para vivir sin miedo; al mejorar el clima de seguridad en el que vivimos, eliminemos de raíz la extorsión vamos a tener un boom económico”, manifestó en la entrevista concedida en el espacio Hablemos de Política.

A continuación las preguntas que contestó Cálix:

¿Cuáles son sus principales propuestas en la búsqueda de la Presidencia de la República?

En educación busco una revolución educativa, tenemos un sistema que está desconectado de la realidad; tenemos que tener bachilleratos técnicos en los que certificamos a las personas, hay que apostarle a la educación técnica, la regionalización de la educación. Un cambio de rostro en la Presidencia de la República será suficiente para generar un mejor clima de inversión y por ende promover empleo. Además, en mi gobierno los curas y los pastores van a poder ejercer libremente su apostolado y predicar las buenas nuevas del evangelio.

¿Quiénes le financiaron la campaña electoral y las actividades políticas a lo largo y ancho del país?

Todo mi dinero sale de aportaciones privadas que son familiares, amigos, empresarios que me donan y todo está documentado en la cuenta de la Unidad de Política Limpia que será entregado con los soportes correspondientes cuando pase el proceso electoral. La publicidad excesiva no representa ni el 2% de lo que puedo gastar, según la ley.

¿Se considera un caballo de Troya y alguien vinculado al narco en el Partido Liberal?

No tengo ninguna vinculación con ningún crimen y con ningún criminal, a mí que me registren y no soy el caballo de Troya, soy el caballo que arrolla, soy a la persona que más le teme el gobierno, me atacan de forma visceral, me temen porque saben que yo sé cómo ganar, conozco sus debilidades y fortalezas.

¿Pensó en algún momento de su carrera política retornar a las filas del Partido Liberal?

En el momento en el que las personas en las que creí comenzaron a hacer lo mismo que criticaban entendí que el problema no había sido el partido, que los errores que cometieron algunas personas del Partido Liberal respecto al Golpe de Estado en el 2009 son errores que deben de asumirse como individuales no como culpa de una institución que es centenaria; allí entendí que tuve que haberme quedado haciendo la lucha desde adentro y decidí compartir llanura con el Partido Liberal. Para mí lo más fácil era plegarme, agachar la cabeza, yo estaría bien, pero no me interesa el beneficio personal, me interesa mi país.

¿Volvería en un futuro cercano a ser parte de Libertad y Refundación?

Ni muerto, jamás, nunca, eso no es un partido político, es una granja familiar vinculada con el crimen organizado porque hay que decir las cosas como son y no estoy defendiendo a nadie, pero no yo no vi un video de Juan Orlando con narcos y está preso por menos de lo que hizo Carlos Zelaya y la respuesta de su cuñada lejos de hacer que le caiga todo el peso de la ley fue defenderlo; no ha hecho nada bueno Xiomara Castro para Honduras.

Entre Manuel Zelaya Rosales y Juan Orlando Hernández ¿Quién ha sido el peor y más nefasto político para Honduras?

Los dos, son iguales, son lobos de la misma loma, los dos querían acumular poder, a ninguno le interesa el pueblo, ninguno hizo bien por el país y al final lo único que cambia entre uno y otro son las formas, Juan Orlando las respetaba un poco más y a Mel no le importa.