Nelyi Larice: “Quiero apostarle mucho al ‘networking’, al trabajo digital”

Tegucigalpa, Honduras.- El ‘networking’ o aquel proceso con el que se construya y mantenga relaciones con personas para el intercambio de información, recursos hasta oportunidades es una de las principales apuestas del precandidato a diputado del Partido Liberal por el movimiento “Juntos por el Cambio”, Nelyi Larice.

Así lo destacó en una entrevista concedida al programa Hablemos de Política, que se transmite por EL HERALDO, La Prensa y Gotv, donde manifestó que “hago énfasis en el networking, quiero apostarle mucho al trabajo digital, quiero crear esas granjas de jóvenes que sean capacitados para generar contenido, de allí es donde viene el proyecto Supremo”.

“Que tal si nosotros agarramos a la gente y le enseñamos a generar contenido de valor, inteligente, que le podría generar mucho dinero”, sostuvo el entrevistado.

Larice más conocido como el ‘Showman’ también dio más detalles de sus propuestas al volver incursionar en política, pero desde las filas “cheles”.

¿Cuáles son las principales propuestas que busca impulsar desde el Congreso Nacional?

El tema de fortalecer la economía local en los municipios; quiero trabajar en los municipios que tienen un potencial enorme en el área de turismo y emprendimiento que ha sido descuidado, la gente se dedica a la siembra o a la producción de lácteos, sin embargo, el extranjero paga buen dinero para tener una experiencia de estar en un pueblo de convivir con la gente, pero necesitamos capacitarlos. Voy con la intención de fortalecer el turismo en los municipios, llevamos. Tengo otros proyectos más atrevidos como poner a trabajar a los privados de libertad, la gran recicladora nacional que buscan el tema de la reinserción social.

¿Cuál sería el respaldo que le daría al arte y la cultura desde el Congreso Nacional?

El arte se ha utilizado como una bandera idealista por parte de la clase política, pero al final no lo ayudan, no lo apoyan. Sería fabuloso poder crear la estructura necesaria para que el artista como tal pueda venderse en otros países.

¿Qué haría una vez logrando una diputación y si a sus propuestas no se les diera el trámite legislativo correspondiente?

Teniendo una investidura como legislador en otros países tiene peso, lastimosamente la política en nuestro país se ha prostituido tanto que aquí ser diputado es símbolo de ser mercenario, corrupto, sin vergüenza, pero teniendo una investidura que en otras naciones es vista con otros ojos eso te permite tocar puertas a nivel internacional y buscar la forma de encontrar ese apoyo para poder desarrollar proyectos acá en el país.

¿Qué lo diferencia de los demás precandidatos liberales que se postulan a una diputación?

Mi vida es pública, solo tienen que escribir ‘Nelyi Larice’ (en el buscador) y se van a dar cuenta en dónde estuve hace 20 años, el amor que le he tenido a esta patria, el trabajo humanitario y la lucha social por los derechos de los médicos, maestros, niños, es lo que me hace diferente de muchos otros candidatos que aparecen únicamente en campaña política; he venido luchando por este país desde que tengo uso de razón, sin andar pidiendo un voto.

