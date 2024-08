Zoë Kravitz debuta como directora con el thriller psicológico “Blink Twice”

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Zoë Kravitz se estrena como directora de cine con Blink Twice (‘Parpadea dos veces’), un suspense que, a partir de este viernes en la gran pantalla de EE.UU., viaja a una isla privada para ser testigo de una oscura realidad protagonizada por Channing Tatum y Naomi Ackie.

“Es una historia sobre la humanidad y los humanos en general, y que hay algo para todos. Creo que algunas personas se sentirán validadas y vistas, y espero que otras sientan que comprenden un poco más por lo que muchas de nosotras pasamos”, dice Kravitz en una entrevista con EFE.

En un baile entre la comedia negra y el suspense psicológico, la directora estadounidense quiso explorar en su primera cinta el concepto y la dinámica del poder, además de encontrar “una manera de resaltar lo absurdo de tantas cosas en nuestra cultura que se han normalizado”.

“A las mujeres casi siempre se les pide que sonrían a pesar de su dolor y que pretendan que están bien cuando no es así. Hablamos entre nosotras sin decir nada en voz alta, con los ojos, porque tenemos miedo de decir lo que realmente sentimos, y aunque hemos llegado a verlo como algo normal, no lo es y no debería serlo”, explica.