Wood y Astin: "Nuestra vida fue definida por ´El Señor de los anillos´"

Madrid, España.- Los actores Elijah Wood y Sean Astin, famosos por sus papeles de Frodo y Sam en 'The Lord of the Rings' ('El Señor de los anillos'), llevaron este domingo un poco de aquella Comarca de la Tierra Media a la San Diego Comic-Con Málaga, donde conversaron sobre qué supuso para ellos la histórica trilogía: "Nuestra vida fue definida por esta película". En un auditorio principal abarrotado para la ocasión con 3.000 seguidores que habían esperado durante horas, al final con lluvia, los actores pusieron el broche de oro a la segunda edición de esta convención en la ciudad de Málaga (sur de España).

Wood subrayó que eran "unos críos" cuando se rodó la película y recordó la sensación que tuvo cuando volvieron a casa tras mucho tiempo en Nueva Zelanda dentro de aquella Tierra Media imaginaria: "Habías perdido la referencia y te preguntabas ¿Esta vida qué es?". "Fue muy difícil. Fue raro porque nuestras vidas fueron definidas por esta película y por el rodaje", añadió Wood, quien aseguró que no era fácil contar su experiencia en la grabación "como les ocurre a los astronautas, que ya no saben andar sobre la tierra". Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Destacó la parte "fantástica" de haber participado en la trilogía, que es conocer cómo ha impactado en las vidas de los seguidores, algo que aseguró que se refleja en ellos.