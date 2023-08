“Nadie era feliz”: Will Smith admite sentir arrepentimiento por impulsar la fama de sus hijos

“Estaba construyendo el sueño de la familia que tenía en mi cabeza. Voy a hacerlo mejor de lo que hizo mi padre’, pensaba en ese entonces. ‘Ya hemos hablado que mi padre era un abusador’... Me dije a mí mismo que nunca tendría esa clase de energía con mi familia, y tenía un sueño, una idea de la familia que estaba construyendo. Entre 2010 y 2012 había logrado todos mis sueños. Había superado mis sueños más salvajes”, confesó Smith a Hart.

Haciendo memoria, Smith se remontó al año 2010, considerando “el más grande” después de su hijo Jaden protagonizara el reboot de Karate Kid y su hija Willow debutara en la industria musical con Whip My Hair.

PENSILVANIA, ESTADOS UNIDOS.- Will Smith brindó una íntima entrevista a Kevin Hart donde abordó varios puntos importantes de su vida, tanto personales como profesionales, entre ellos sentirse arrepentido de haber empujado a sus hijos a convertirse en celebridades.

Continuó diciendo que “hasta ese momento realmente creía que podías tener éxito a tu manera, tener una casa y una familia, y que podías ganarte tu camino a la felicidad. Estaba dirigiendo a la gente que me rodeaba de una manera que dejaba un rastro de tierra quemada”.

“Nadie era feliz. Nadie quería ser el miembro del pelotón. Willow fue la primera en amotinarse, y esa fue la primera vez que me di cuenta de que el éxito y el dinero no equivalen a la felicidad”, dijo Smith.

Acerca de la raíz de sus inseguridades, Will mencionó a su padre abusivo, la infidelidad de una novia en la adolescencia y su afán por buscar ser el mejor en todo.

“Yo era un tipo que, cuando tenía quince años, mi novia me engañó, y decidí que si yo era el número uno, ninguna mujer me engañaría jamás. Todo lo que tengo que hacer es asegurarme de que nunca nadie sea mejor que yo y tendré el amor que mi corazón anhela”, mencionó el famoso actor.

Y agregó que “no se puede ganar lo suficiente, no se puede tener suficiente dinero, no se puede tener suficiente éxito. No hay suficiente. Lo único que saciará esa sed existencial es el amor. Y sólo recuerdo ese día en que hice el cambio de querer ser un ganador a querer tener las relaciones más poderosas, profundas y hermosas que pudiera tener”.