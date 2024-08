Vinculan a Belinda con Iván Archivaldo, hijo de “El Chapo” Guzmán

“¿Quieren saber quién es la superfamosa artista mexicana que ha sido amiga personal de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, el líder sanguinario de Los Chapitos?”, comenzó diciendo.

“¿Quieren saber quién es esta joven mujer que ha pasado cenas a la luz de la luna en playas de Sinaloa con este narcotraficante, uno de los más buscados por el gobierno de Estados Unidos?”, añadió.

Siguió diciendo: “Con mucha cautela y tacto, Mini Lic me dijo: No estuve ahí, pero lo que Iván me decía con Belinda, él presumía”.

La información que Anabel recibió fue de Dámaso López Serrano, alias “Mini Lic” quien formaba parte del cartel de tráfico de droga y era cercano a los hijos de “El Chapo”, quien gusta prisión de por vida en Estados Unidos.

El relato de Anabel continúo: “¿Iván Salazar le decía a usted que estuvo con Belinda, la cantante?”;”Sí,” respondió el Mini Lic;” ¿En qué circunstancias? ¿Recuerda la época en que Iván le contó esto?”, le habría preguntado Hernández a López Serrano. “Era cuando éramos amigos, no recuerdo el año, pero, pues él lo presumía de que era su amiga y que tuvo que ver con ella, pero que al final terminó como amigos”, le habría mencionado Serrano.

Hasta el momento, Belinda no se ha pronunciado ante las declaraciones de Anabel Hernández.