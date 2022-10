Video: Marc Anthony se arrodilló ante Maluma y le dijo “Te amo con toda mi alma”

QUITO, ECUADOR.- Un momento emotivo e inesperado tuvo Maluma cuando Marc Anthony se subió al escenario para arrodillarse frente a él en un concierto que ofreció en Ecuador.

“Gracias por enseñarme el camino de la vida y no el de la música, el de la música ya está escrito. Lo que tú me has enseñado sale del corazón. Te amo con toda mi alma. Muchísimas gracias por ser parte de mi vida, cabrón”, fueron las palabras que le dedicó Marc Anthony a Maluma para después fundirse en un cálido y emotivo abrazo.

Por su parte, Maluma se mostró muy alegre ante la declaración de Marc Anthony y los dos se abrazaron.

Los artistas han compartido varios eventos públicos y también colaboraron profesionalmente en la canción de “Felices los cuatro” de Maluma.

Luego de ese gran momento en los escenarios en donde se mostraron un inmenso respeto mutuo, algunas fotos del colombiano con Anthony se comenzaron a difundir en redes sociales donde se les ve juntos en el backstage.

Maluma escribió la canción “Parecen viernes”, tema que el ex de Jennifer López lanzó en el 2019.

“Tuve el honor de componer esa canción para mi hermano y le deseo el mayor de los éxitos como siempre. Él sabe que lo amo y es un día de celebración”, declaró en su momento el colombiano en sus redes sociales.

