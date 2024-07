Video: Así presentó la profeta Ana Maldonado a su nuevo esposo

MIAMI, ESTADOS UNIDOS.- Tomados de la mano, muy seguros de su amor y de su decisión, la profeta Ana Maldonado y su nuevo esposo, el pastor Alain, anunciaron ante la congregación que habían contraído matrimonio.

En un corto anuncio, la exesposa del apóstol Guillermo Maldonado, de quien lleva divorciada más de cuatro años, le mencionó a sus fieles que se alegren por la decisión que tomó.

“Hacerles saber al pueblo de Dios de la decisión que ya tomé, la decisión que habemos hecho, así que espero que se alegren y que oren y me bendigan y si no me bendicen diga lo que usted diga, Dios lo convierte para bien para mi vida”, mencionó mientras estaba frente a los miembros de Tabernáculo de su presencia a las naciones.